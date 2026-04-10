Attualità

Brindisi, al via la stagione crocieristica: la Msc Armonia inaugura il calendario nel porto interno

venerdì 10 aprile 2026

È ripartita da Brindisi la stagione delle crociere, con il primo approdo che segna ufficialmente l’avvio del nuovo calendario nel porto cittadino. A inaugurare la stagione è stata questa mattina, alle 7, la nave Msc Armonia, attraccata nel porto interno e accolta dal consueto lavoro organizzativo del personale impegnato nello scalo.

A bordo della nave sono arrivati 2.072 passeggeri. Di questi, 210 concluderanno la loro crociera proprio a Brindisi, mentre 207 saliranno a bordo nel porto adriatico per partire da qui verso la loro esperienza in mare. Insieme ai viaggiatori, presenti anche 712 componenti dell’equipaggio.

La nave ripartirà in serata, alle 18, con destinazione Spalato, dando così continuità ai collegamenti crocieristici che anche quest’anno porteranno nel capoluogo adriatico migliaia di visitatori.

L’arrivo della Msc Armonia rappresenta non solo l’apertura simbolica della stagione crocieristica, ma anche un momento significativo per l’attività del porto di Brindisi, da sempre punto strategico per i traffici marittimi e per l’accoglienza turistica in Puglia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti gli operatori impegnati nelle attività di viabilità, sicurezza e assistenza portuale, il cui lavoro contribuisce al regolare svolgimento delle operazioni di accosto, sbarco e imbarco dei passeggeri.

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