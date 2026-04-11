Attualità

San Pietro Vernotico, PTA “Melli” svuotato e operatori sotto pressione: la denuncia della FP CGIL Brindisi

sabato 11 aprile 2026

SAN PIETRO VERNOTICO – Una situazione di forte criticità organizzativa nel Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) dell’ospedale “Melli” di San Pietro Vernotico. È quanto segnala la FP CGIL Brindisi in un comunicato a firma del segretario generale Luciano Quarta, che punta i riflettori sulle difficoltà che starebbero vivendo operatori sanitari e servizi assistenziali.

Nel PTA di San Pietro Vernotico (Brindisi) si registrerebbe una situazione di forte criticità organizzativa che, secondo quanto segnalato dalla FP CGIL Brindisi, in un comunicato a firma del segretario generale Luciano Quarta, starebbe mettendo in difficoltà operatori sanitari e servizi assistenziali.

Al centro della segnalazione c’è una disposizione interna che avrebbe stabilito, in maniera informale e senza atti ufficiali né motivazioni formali, il mancato utilizzo della farmacia presente nel presidio. Le attività di approvvigionamento dei farmaci sarebbero state così trasferite alla farmacia dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Una scelta che, secondo la sigla sindacale, comporterebbe disagi organizzativi e logistici, con un impatto anche sulla sicurezza e sulla continuità dei servizi. Viene inoltre evidenziato il rischio legato al trasporto dei farmaci su lunghe distanze, soprattutto in condizioni climatiche elevate, e con mezzi non sempre ritenuti idonei.

La FP CGIL Brindisi sottolinea come la farmacia interna del PTA risulti pienamente operativa e collocata a breve distanza dai reparti interessati, rendendo quindi la disposizione difficile da comprendere sul piano funzionale.

Nel comunicato viene inoltre descritta una condizione di crescente difficoltà per il personale sanitario, costretto a operare in un contesto definito complesso e in progressivo peggioramento. Gli operatori vengono comunque ringraziati per il lavoro svolto a garanzia dell’assistenza ai pazienti. Il sindacato denuncia inoltre un progressivo depotenziamento dei Presidi Territoriali di Assistenza, che rischierebbero, sempre secondo la FP CGIL, di perdere funzioni e servizi essenziali, trasformandosi in strutture progressivamente svuotate.

Per queste ragioni viene chiesto un intervento immediato alla Regione Puglia e alla direzione sanitaria competente, con la richiesta di revocare la disposizione e ripristinare l’utilizzo della farmacia interna del PTA di San Pietro Vernotico.

 

LUCIANO QUARTA

SEGRETARIO GENERALE CGIL BRINDISI 

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