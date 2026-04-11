Dalla regione

Stagione balneare 2026 in Puglia: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre, accesso libero e via libera al cibo da casa

sabato 11 aprile 2026

La stagione balneare 2026 in Puglia prenderà ufficialmente il via il prossimo 23 maggio e si concluderà il 13 settembre. È quanto stabilito dalla nuova ordinanza regionale presentata dall’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese.

Gli stabilimenti balneari saranno operativi nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 19:00. Tra le principali novità introdotte spicca il rafforzamento del principio di libero accesso al mare: i cittadini potranno raggiungere la battigia anche senza usufruire dei servizi degli stabilimenti. I gestori dovranno infatti garantire varchi e percorsi di accesso, oltre alla presenza delle sedie “job” per consentire anche alle persone con disabilità di accedere agevolmente alla spiaggia.

Un’altra misura destinata a incidere sulle abitudini dei bagnanti riguarda la possibilità di portare cibo dall’esterno. Sarà quindi consentito consumare alimenti portati da casa o acquistati altrove, senza obbligo di usufruire dei servizi di ristorazione degli stabilimenti.

Sul fronte ambientale, l’ordinanza introduce il divieto di utilizzo della plastica monouso all’interno dei lidi, che dovranno adottare esclusivamente materiali biodegradabili e compostabili. Particolare attenzione è inoltre richiesta nella gestione dei rifiuti, con l’obbligo di garantire pulizia costante e raccolta differenziata.

Le acque di balneazione saranno monitorate da Arpa Puglia nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, a tutela della qualità ambientale e della sicurezza dei bagnanti.

“Il mare è un bene di tutti. È fondamentale garantire l’accesso ai lidi e tutelare l’ambiente, offrendo a tutti, anche ai disabili, gli strumenti per godersi il mare in sicurezza”, ha dichiarato Piemontese.

Con queste disposizioni, la Regione punta a coniugare accessibilità, sostenibilità e sicurezza, in vista di una stagione estiva che si preannuncia all’insegna della fruizione libera e responsabile del litorale pugliese.

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