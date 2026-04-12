L'arbitro Marco Di Bello ai Mondiali 2026: un brindisino sul palcoscenico più importante del calcio

Brindisi conquista la scena mondiale del calcio. L’arbitro Marco Di Bello è stato ufficialmente selezionato per i Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Una convocazione che segna un momento storico per la città e per l’intero movimento arbitrale italiano. Di Bello sarà protagonista nella competizione iridata con il ruolo di Video Match Official, confermando la fiducia della FIFA nelle competenze e nell’esperienza degli arbitri azzurri.

A guidare la squadra italiana sarà Maurizio Mariani, affiancato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, a testimonianza dell’eccellenza raggiunta dal settore arbitrale nazionale anche a livello internazionale.

Grande l’orgoglio espresso dalla sezione brindisina dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha celebrato il traguardo con parole cariche di emozione:

“Marco rappresenterà, oltre che l’Italia, anche per la prima volta la Sezione di Brindisi nel più importante torneo al mondo. Per tutta la Sezione è un grande orgoglio poter essere rappresentati su questo palcoscenico”.

A sottolineare il valore della designazione anche il vicepresidente vicario dell’AIA, Francesco Massini: “Si tratta di un risultato di grande prestigio, che certifica il lavoro svolto nel tempo e la solidità della scuola arbitrale italiana”.

Per Brindisi è molto più di una semplice convocazione: è un traguardo che porta il nome della città nel cuore del calcio mondiale.