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La Fortitudo Bologna espugna il PalaPentassuglia e stacca la Valtur in classifica

lunedì 13 aprile 2026

Valtur Brindisi viene sconfitta al PalaPentassuglia per la seconda volta in stagione, prima di Bologna solo Forlì ad ottobre era riuscita ad esultare alla sirena finale in Puglia. La Fortitudo compie il blitz di giornata, pesante successo 71-81 al termine di un match condotto sin dalle battute iniziali (unico vantaggio Valtur sul 2-0) grazie ad un primo tempo di grande prova balistica da 49 punti a segno e resistendo all’arrembaggio brindisino arrivato fino al -2. Il finale premia la prestazione degli uomini di coach Caja che ipotecano una delle prime tre posizioni in classifica lasciando Brindisi a battagliare per le restanti posizioni in chiave playoff. MVP del match Alvise Sarto autore di 24 punti con 6/9 da tre punti, vera spina nel fianco nei primi due quarti in particolar modo per le guardie brindisine.

 

Novità in quintetto per coach Piero Bucchi che schiera l’inedita coppia lunghi Miani-Esposito dalla palla a due ma la partenza lanciata è degli ospiti con un parziale inziale di 4-11 nei primi quattro minuti. Gli ingressi del duo Maspero-Francis in cabina di regia e Vildera sotto le plance ridisegnano il quintetto biancoazzurro che deve fare i conti con l’ispirato Moore autore di sette punti uscendo dalla panchina in un primo quarto da sei palle perse per la Valtur che la costringono ad inseguire sul 15-22, complice il gioco da tre punti allo scadere di Sorokas. La tripla di Moore regala il vantaggio in doppia cifra alla Fortitudo ad inizio secondo periodo. Francis aumenta i giri del motore in fase offensiva e prova a non soffrire troppo l’accoppiamento difensivo contro Mastellari dalla taglia e stazza decisamente maggiore. Sarto e Moore con una sequenza incredibile di sei triple consecutive in sei azioni consentono alla Fortitudo di andare in fuga sul +20 al 17’ (25-45) mentre Brindisi è bloccata dal 2/10 da tre e 5/10 al tiro da due. Dopo la tempesta, Brindisi si scuote con un break di 13-4 firmato dalla coppia Vildera-Radonjic a fine secondo quarto che si chiude sul punteggio di 38-49. Due triple una dietro l’alta di Copeland aprono la contesa al rientro dagli spogliatoi, anche se lo stesso atleta americano commette il terzo fallo personale pochi istanti dopo e due palle perse che costringono coach Bucchi a richiamarlo in panchina. Francis subisce un fallo tecnico, Copeland commette il quarto fallo su sfondamento in attacco e Bucchi è costretto a ridisegnare nuovamente il quintetto in campo mentre la sua squadra si porta ad un possesso di distanza (55-58 al 27’). Mastellari firma cinque punti pesanti nel momento più difficile di Bologna che chiude il terzo parziale in vantaggio 58-65. Capitan Radonjic è l’ultimo a mollare e infila una nuova tripla al suo rientro in campo e Brindisi torna a due punti di distacco a sei minuti dal termine. Valtur non riesce a mettere la freccia del sorpasso ed è ancora Bologna a respingere la rimonta dei padroni di casa con un break di 0-6 (65-73 al 36’). Due triple in fila di Copeland riaccendo la speranza in casa brindisina ma il canestro di Moore il fallo tecnico per proteste fischiato allo stesso Copeland, chiudono la contesa a favore della Fortitudo Bologna.

 

Si ritornerà in campo domenica 19 aprile per il penultimo turno di regular season, in trasferta sul campo di Pistoia.

 

IL TABELLINO

 VALTUR BRINDISI-FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: 71-81** (15-22, 38-49, 58-65, 71-81)

 VALTUR BRINDISI: Copeland 17 (2/3, 4/7, 3 r.), Cinciarini 2 (1/1, 0/2, 4 r.), Francis 10 (1/4, 1/7, 2 r.), Mouaha 4 (0/1 da tre, 1 r.), Vildera 9 (3/3, 3 r.), Miani 13 (4/7, 1/5, 7 r.), Esposito 5 (0/1, 1/1, 2 r.), Radonjic 11 (1/2, 3/8, 6 r.), Maspero, Fantoma ne. Coach: Bucchi.

 FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Sarto 24 (2/2, 6/9, 3 r.), Sorokas 9 (2/4, 1/5, 6 r.), Moore 20 (4/9, 3/9, 2 r.), Anumba 8 (3/4, 0/1, 5 r.), Fantinelli (0/1, 4 r.), Guaiana 2 (1/1), Moretti (0/1 da tre, 2 r.), Della Rosa 5 (1/1, 1/6), Mastellari 11 (3/5, 1/4, 2 r.), De Vico 2 (1/1, 2 r.). Coach: Bucchi.

 

ARBITRI: Salustri – Bartoli – Terranova.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/21, Bologna 11/13. Perc. tiro: Brindisi 22/62 (10/31 da tre, ro 7, rd 24), Bologna 29/63 (12/35 da tre, ro 8, rd 23).

 

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