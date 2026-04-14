Brindisi, al via la vendita dei biglietti per il derby con Ruvo: chiusura di regular season al PalaPentassuglia

Sono ufficialmente in vendita, dalle ore 10 di lunedì 13 aprile, i biglietti per l’ultimo impegno di regular season di Serie A2 che vedrà la Valtur Brindisi affrontare la Crifo Wines Ruvo di Puglia nel derby tutto pugliese.

La sfida, in programma domenica 26 aprile alle ore 18:00 al PalaPentassuglia, rappresenta un appuntamento chiave per chiudere la stagione regolare davanti al pubblico di casa.

I tagliandi sono acquistabili online sulla piattaforma Vivaticket, nei punti vendita autorizzati su tutto il territorio nazionale e presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, aperto dal lunedì al sabato (09:30-13:00 e 16:45-20:15). Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del palazzetto, attivo a partire da 90 minuti prima della palla a due.

Il match rientra nella categoria C, con prezzi a partire da 10 euro, secondo la suddivisione stagionale che ha previsto quattro fasce (A+, A, B e C).

Un derby atteso e sentito, che chiuderà la regular season e che promette grande partecipazione sugli spalti.

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