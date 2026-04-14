CISAL, FISMIC, CONFSAL e UGL scrivono al Prefetto Aprea: “Convocare subito il tavolo sulla crisi industriale di Brindisi”

Un appello urgente alle istituzioni per affrontare una fase definita “drammatica” per il tessuto economico e occupazionale del territorio. È questo il contenuto della lettera inviata dalle organizzazioni sindacali al Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, con cui si chiede la convocazione immediata del Tavolo istituzionale sull’Accordo di Programma dell’Area di crisi industriale complessa, alla luce delle criticità sempre più evidenti tra chiusure annunciate, incertezze sugli investimenti e rischio concreto di perdita di migliaia di posti di lavoro.

PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE

C.A. Prefetto di Brindisi

S.E.Dott. Guido Aprea - Prefettura - U. T. G. di Brindisi

E p.c. On. Mauro D’Attis

E p.c. Al Sindaco di Brindisi

E.p.c Al Presidente della Provincia

E.p.c Al Presidente del Consiglio della Regione Puglia

E.p.c. Regione Puglia - Assessore al Lavoro

E.p.c. SEPAC Task Force Occupazione

Oggetto: Richiesta urgente di convocazione Tavolo Istituzionale – Accordo di Programma Area di Crisi Industriale Complessa di Brindisi.

Eccellenza,

le scriventi Organizzazioni Sindacali e le rispettive Federazioni del comparto industria “esprimono profonda preoccupazione per l’aggravarsi della crisi occupazionale e sociale che sta colpendo il territorio brindisino”.

Le annunciate chiusure e le dismissioni che interessano siti storici nei settori della Chimica, Farmaceutica, Energia, – unitamente alla crisi che investe l’intero comparto dell’indotto – oggi, peraltro, “si aggiunge e non si comprende quale è la situazione del Porto riguardo agli importanti progetti di investimento e sviluppo annunciato dal Polo della Nautica, che darebbe sicuramente immediata occupazione a centinaia di giovani”.

Tutto ciò prefigura uno scenario drammatico: la potenziale perdita di migliaia di posti di lavoro con ricadute insostenibili per le famiglie e per la tenuta sociale della provincia e i mancati nuovi investimenti.

Considerata la criticità del momento e rilevato che, ad oggi, non risultano ancora calendarizzate le date per la convocazione del Tavolo Istituzionale relativo all'Accordo di Programma, le scriventi

CHIEDONO

alla S.V. un autorevole e sollecito intervento presso le istituzioni interessate affinché venga convocato il suddetto Tavolo.

La riunione è ritenuta necessaria e urgente per:

Prendere visione dello stato degli investimenti previsti; Verificare l’effettiva attuazione delle attività e il cronoprogramma degli interventi;

Fornire risposte concrete ai lavoratori già disoccupati e a coloro che nei prossimi mesi lo diventeranno.

Certi della Sua consueta attenzione verso le problematiche sociali e produttive della nostra terra, restiamo in attesa di un riscontro.

Distinti saluti.

CISAL - FISMIC CONFSAL- UGL

Massimo Pagliara - Davide Sciurti- Damiano Flores