Prevenzione e salute dei più piccoli: al Perrino screening gratuito per il diabete di tipo 1 nei bambini celiaci

BRINDISI – Una giornata interamente dedicata alla prevenzione, con particolare attenzione ai più piccoli. L’Asl Brindisi promuove per sabato 18 aprile un’iniziativa sanitaria rivolta ai bambini e ragazzi affetti da celiachia, offrendo uno screening gratuito per il diabete di tipo 1.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 8.30 presso l’ambulatorio di celiachia del reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino. Lo screening è destinato ai bambini celiaci residenti in Puglia, nella fascia di età compresa tra i 2 e i 15 anni, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali fattori di rischio legati a una patologia che può presentare correlazioni con la celiachia.

Gli esami saranno effettuati fino a esaurimento dei kit diagnostici disponibili, rendendo quindi necessaria la prenotazione anticipata da parte delle famiglie interessate.

“Questa giornata rappresenta un’importante opportunità di prevenzione per i nostri giovani pazienti – spiega Antonietta Villirillo, responsabile dell’ambulatorio integrato di celiachia dell’ospedale Perrino –. Il monitoraggio e la diagnosi precoce sono strumenti fondamentali per garantire il benessere e la salute dei bambini con celiachia. Invitiamo le famiglie a cogliere questa occasione”.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta di appuntamento all’indirizzo email ambulatoriopediatria.perrino@asl.brindisi.it, indicando come riferimento la dottoressa Villirillo.

Con questa iniziativa, l’Asl Brindisi rinnova il proprio impegno nella promozione di campagne di prevenzione mirate, con un’attenzione costante alle fasce più giovani della popolazione e alla diagnosi precoce delle patologie.