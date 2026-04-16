Puglia, cresce l’allarme alcol tra i giovani: depositata una proposta di legge per la prevenzione

In Puglia il consumo di bevande alcoliche tra adolescenti e giovani sta assumendo dimensioni tali da richiamare l’attenzione delle istituzioni. Non si tratta più di episodi sporadici, ma di un fenomeno diffuso che, alla luce dei dati più recenti, viene ormai considerato una priorità sul piano sanitario e sociale.

A sottolineare la gravità della situazione è il Garante regionale per i Minori, Ludovico Abbaticchio, che parla di un quadro “serio e preoccupante”, alla luce delle evidenze sul consumo di alcol tra i più giovani in Italia. Un allarme che si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato da cambiamenti negli stili di vita e da una crescente esposizione dei ragazzi a comportamenti a rischio.

In questo scenario si colloca la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto all’abuso di alcol tra minori e giovani adulti. Il testo prende le mosse da una serie di dati significativi: tra gli 11 e i 15 anni circa un adolescente su dieci dichiara di consumare alcol, nonostante il divieto di vendita ai minori. Nella fascia tra i 18 e i 24 anni, invece, si registra una diffusione non trascurabile del cosiddetto binge drinking, ovvero l’assunzione concentrata di elevate quantità di alcol in un breve arco di tempo.

Particolarmente rilevante è anche il progressivo aumento del fenomeno tra le ragazze, elemento che contribuisce a delineare un cambiamento nei comportamenti giovanili e che rende ancora più urgente un intervento mirato.

La proposta si basa su studi e rilevazioni provenienti da organismi come ISTAT, Istituto Superiore di Sanità e il programma internazionale Health Behaviour in School-aged Children, che evidenziano i rischi legati al consumo precoce di alcol. In età evolutiva, infatti, l’assunzione di queste sostanze può incidere sullo sviluppo neurologico, con possibili conseguenze anche permanenti, oltre a rappresentare un fattore di rischio per patologie epatiche e oncologiche.

L’iniziativa legislativa punta a costruire un sistema più efficace di prevenzione, valorizzando le risorse già presenti sul territorio e favorendo una maggiore integrazione tra servizi, scuole e famiglie. Proprio la scuola viene indicata come un presidio fondamentale, non solo educativo ma anche di promozione della salute, mentre alla famiglia viene riconosciuto un ruolo centrale nel percorso di crescita e consapevolezza dei giovani.

L’obiettivo dichiarato è quello di intervenire in modo strutturato, offrendo strumenti concreti per contrastare il fenomeno senza ricorrere a logiche punitive, ma promuovendo invece percorsi di accompagnamento e sensibilizzazione. Un approccio che mira a tutelare una fase delicata come l’adolescenza, considerata determinante per lo sviluppo individuale e per il futuro dell’intera comunità.