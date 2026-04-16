BrindisiSera

Brindisi, "Quando chiude un negozio, si spegne un pezzo di città"

giovedì 16 aprile 2026

di Michele Piccirillo 


La chiusura dello storico negozio Caravaglio, dopo 106 anni di attività, impone innanzitutto una riflessione che viene prima di ogni analisi economica o sociale: il rispetto.
Ai titolari, Rita e Dante, e alla loro famiglia va espressa una sincera gratitudine per aver "servito" Brindisi e il suo territorio per oltre un secolo. Non si tratta solo di aver svolto un'attività commerciale, ma di aver contribuito a dare lustro alla città, al suo tessuto economico e alla sua identità. Centosei anni di lavoro, dedizione e presenza rappresentano un patrimonio che appartiene a tutta la comunità.
Dopo questa doverosa premessa, però, è necessario affrontare il tema con onestà e senza scorciatoie.
Qualche settimana fa scrivevo: "Se chiudono i negozi di vicinato, paga anche chi compra online". Oggi, davanti a una chiusura così simbolica, quel concetto assume un significato ancora più concreto.
Siamo abituati a cercare le responsabilità altrove: nelle istituzioni, nella grande distribuzione, nelle piattaforme digitali. E sarebbe sbagliato negare che esistano responsabilità diffuse, legate alle regole, alla pressione fiscale, ai modelli distributivi e alle trasformazioni globali del mercato. Ma fermarsi a questo significherebbe non cogliere il punto centrale.
La verità, meno comoda ma più completa, è che anche noi siamo parte del problema. I cittadini-consumatori, con le nostre scelte quotidiane, contribuiamo in modo determinante a orientare il mercato. Negli anni abbiamo progressivamente modificato le nostre abitudini di acquisto: abbiamo privilegiato la comodità, il prezzo immediato, la rapidità. Scelte legittime, certo, ma che producono conseguenze.
E qui vale la pena essere ancora più precisi. Queste scelte non nascono sempre da una deliberata valutazione individuale. Spesso seguiamo semplicemente ciò che fanno gli altri. 

 

L'effetto gregge è reale e potente: quando comprare online diventa la norma percepita, chi entra in un negozio sotto casa sente quasi di fare una scelta fuori tempo. La norma sociale si sposta, silenziosamente, e con essa si spostano migliaia di euro di acquisti al giorno, ogni giorno, lontano dal territorio. Quelle conseguenze oggi sono sotto gli occhi di tutti.
Quando chiudono i negozi di vicinato, soprattutto quelli storici, non è più un problema del singolo esercente. Non è più la storia di un'attività che non ha retto il mercato. Diventa un problema della città, del territorio, di tutti noi.
Perché l'impoverimento dell'offerta commerciale è sempre il primo segnale. Subito dopo arriva la desertificazione: serrande abbassate, meno luci, meno persone. E la desertificazione porta con sé degrado, incuria, perdita di sicurezza percepita.
Ma c'è un ulteriore passaggio, meno visibile e forse ancora più grave. La chiusura delle attività interrompe innanzitutto la produzione di reddito: viene meno il lavoro, si riduce la ricchezza che circola sul territorio e si spezza quella economia quotidiana fatta di acquisti, servizi e relazioni. Subito dopo, a risentirne sono i proprietari degli immobili, che vedono diminuire o azzerarsi i canoni di locazione. A cascata, la contrazione dell'attività economica si traduce in minori entrate fiscali per le amministrazioni pubbliche. E quando le entrate diminuiscono, i servizi inevitabilmente si riducono.
A quel punto accade qualcosa che spesso non mettiamo in relazione con le nostre scelte: servizi pubblici che prima erano garantiti diventano più costosi o non più disponibili. E ciò che sembrava un risparmio iniziale si trasforma, nel tempo, in una spesa maggiore. È questa la circolarità del danno. Acquistando online, pensando di risparmiare, rischiamo in realtà di contribuire — inconsapevolmente — a costruire un sistema che nel tempo ci presenta un conto più alto: meno servizi pubblici, meno qualità urbana, meno valore per le nostre città.


La chiusura di Caravaglio non è solo la fine di una lunga storia imprenditoriale. È un segnale. Un punto di non ritorno che ci impone di interrogarci.
Perché se nemmeno 106 anni di storia bastano a garantire la sopravvivenza di un negozio nel cuore della città, allora il problema non è più dei negozi. È del modello che abbiamo costruito. Ed è, anche, delle scelte che continuiamo a fare ogni giorno.


Ogni acquisto è una scelta: non solo di prezzo, ma di città in cui vogliamo vivere.

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