BrindisiSera

“Fratello Sole e Sorella Ombra” a San Donaci: uno spettacolo tra luci e ombre ispirato alla vita di San Francesco

giovedì 16 aprile 2026

Arriva a San Donaci lo spettacolo “Fratello Sole, Sorella Ombra”, un’esperienza teatrale intensa e suggestiva che unisce teatro d’ombre e musica dal vivo in un viaggio poetico e spirituale ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi.

“Francé, cosa avresti fatto oggi? Saresti andato a parlare coi capi politici? Anche oggi avresti fatto una rivoluzione felice e nonviolenta?”

Dopo il successo nei teatri pugliesi nel 2025, lo spettacolo torna in un anno significativo, il 2026, in cui si celebra l’VIII centenario della morte del “Giullare di Dio”. Lo spettacolo, promosso dai Frati Minori di Puglia e Molise, dai Frati Minori di Lecce e da OIKOS Mediterraneo, andrà in scena il 30 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro di San Donaci, grazie a un evento organizzato dall’Ordine Francescano Secolare (OFS) e dalla parrocchia S. Maria Assunta di San Donaci.

Lo spettacolo propone una suggestiva attualizzazione del Cantico di frate Sole di San Francesco d’Assisi, sintesi e apice della sua esperienza umana e spirituale. Un viaggio tra luci, ombre e musica che, con leggerezza, profondità e ironia, invita lo spettatore a confrontarsi con le grandi domande dell’esistenza.

“Fratello Sole e Sorella Ombra” è un invito a riscoprire l’essenziale e il valore dell’infinitamente piccolo, in contrasto con la frenesia contemporanea. Le ombre, lontane dall’essere semplice assenza di luce, diventano maestre di umanità, mentre la musica accompagna questo percorso con forza e delicatezza. Nell’VIII centenario della sua morte, Francesco, che nella sua vita si è fatto guidare spesso dalle ombre, oggi continua ad essere un personaggio portatore di Luce.

In scena, uno staff eterogeneo d’eccezione con artisti pugliesi noti anche a livello internazionale:
Annacinzia Villani – voce e organetto
Fra Gabriele Graniello – percussioni, piano, didgeridoo
Michele Lobaccaro – chitarra, basso e voce
Silvio Gioia – teatro d’ombre
Angel Lysimacha Mcneer e Michael Esposito – attori

Info e prenotazioni per San Donaci
Antonio Giannuzzi - Teatro San Donaci
Cell. 339 228 7862

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi tra nuove opportunità e cambiamento: servizi e imprese si evolvono con il territorio
16/04/2026
Brindisi sta vivendo una fase di crescita silenziosa ma concreta, fatta di nuove opportunità, sviluppo turistico e una crescente apertura ...
BrindisiSera
Mediaporto Brindisi: “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”
16/04/2026
Al Mediaporto Brindisi presentazione del libro “Scelte d’Impresa. Storie vere di Donne che costruiscono il proprio lavoro ogni ...
BrindisiSera
Brindisi, "Quando chiude un negozio, si spegne un pezzo di città"
16/04/2026
di Michele Piccirillo  La chiusura dello storico negozio Caravaglio, dopo 106 anni di attività, impone innanzitutto una riflessione che ...
BrindisiSera
Castello Alfonsino, ripartono le visite: tra storia, natura e percorsi immersivi sul mare
16/04/2026
Prende il via un nuovo programma di visite guidate al Castello Alfonsino – Forte a Mare, con l’obiettivo di rilanciare uno dei luoghi ...
BrindisiSera
Spiagge più pulite tra Torre Canne e Villanova: i Lions scendono in campo per l’ambiente
16/04/2026
OSTUNI – Una giornata all’insegna dell’impegno civico e della tutela del territorio. Sabato 18 aprile i Club Lions della provincia ...
BrindisiSera
Questura di Brindisi, alla Divisione Polizia Amministrativa arriva Marilena Scioli
16/04/2026
La Polizia di Stato si rafforza a Brindisi con una nuova nomina ai vertici della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza. A guidarla è ...
cultura
Mediaporto Brindisi: “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”
Al Mediaporto Brindisi presentazione del libro “Scelte d’Impresa. Storie vere di Donne che costruiscono il ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce