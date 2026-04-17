Brindisi si conferma porta del turismo: l’arrivo di MSC Armonia apre una stagione crocieristica da record

Brindisi torna protagonista nel Mediterraneo con l’arrivo della MSC Armonia, approdata nelle prime ore del mattino al porto di Costa Morena. A causa del vento sostenuto, l’ormeggio è stato completato già alle 7 presso la banchina Est – Testata Nord, evitando l’ingresso nel porto interno ma senza incidere sull’organizzazione dell’accoglienza.

L’arrivo della nave segna di fatto uno dei momenti simbolo della stagione crocieristica 2026, che si preannuncia particolarmente intensa per il porto di Brindisi. Sono infatti 31 gli scali previsti per MSC Armonia, ai quali si aggiungono 10 toccate della Explora II e una presenza della Explora I, segmento di alta gamma del gruppo MSC Cruises.

A bordo della nave, numeri significativi: oltre 1900 crocieristi in transito, con quasi 200 passeggeri sia in sbarco che in imbarco, supportati da un equipaggio di più di 700 persone. Provenienti da Venezia, i turisti hanno iniziato sin da subito a riversarsi tra le vie cittadine e le principali mete del territorio, contribuendo a dare vivacità al centro e alle attività locali.

Fondamentale, come sempre, il ruolo dell’accoglienza. Presso l’infopoint turistico gestito dalla Pro Loco UNPLI Puglia, i visitatori ricevono informazioni e un primo assaggio dell’identità locale, anche attraverso degustazioni delle specialità tipiche, elemento sempre più apprezzato dai crocieristi.

La nave ripartirà nel tardo pomeriggio, alle 18, diretta verso Spalato, lasciando però in città l’ennesima conferma di un trend in crescita: Brindisi si consolida sempre più come scalo strategico nel panorama crocieristico internazionale, capace di coniugare logistica, accoglienza e attrattività turistica.