Ostuni ospita PX3 e State of the World, la fotografia che interpreta il mondo

Domenica 19 aprile, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br) si terrà il vernissage della mostra “PX3 & State of the World”, che riunisce le opere premiate dal prestigioso concorso internazionale PX3 – Prix de la Photographie, Paris, e una selezione curatoriale firmata da Hossein Fermani.

L’esposizione porta in Puglia una selezione delle immagini presentate ogni anno per la prima volta a Parigi e successivamente ospitate in diverse città europee, tra cui Budapest e Atene, oltre a essere raccolte nel volume ufficiale del premio.

Il PX3 è uno dei più prestigiosi concorsi, riconosciuto per la sua capacità di individuare nuovi talenti e valorizzare linguaggi fotografici che spaziano dal documentario al fine art, dall’editoriale al ritratto, fino alla fotografia concettuale. La giuria internazionale, composta da curatori, editor, direttori artistici e professionisti dell’immagine, seleziona lavori che si distinguono per forza visiva, qualità tecnica e capacità narrativa. A Ostuni saranno esposte 40 fotografie, tra cui quelle del PX3 Photographer of the Year, del Best New Talent e dei vincitori delle diverse categorie.

Accanto alla mostra principale, House of Lucie presenta anche la sezione speciale “State of the World”, un progetto curatoriale che raccoglie storie provenienti da diversi Paesi e che riflette sulle tensioni, le trasformazioni e le speranze che attraversano il mondo contemporaneo. Le opere sono presentate su grandi fogli di circa due metri, con immagini emblematiche e testi che restituiscono la complessità delle condizioni sociali e umanitarie attuali.

“Curare la mostra di quest’anno è stato per me un processo profondamente toccante – ha affermato Hossein Fermani -. Mentre la tragedia di Gaza ha giustamente catturato la nostra attenzione, e io stesso sono devastato da questo genocidio in corso, ho voluto mettere in luce anche altre storie dal mondo che meritano di essere viste. Le 30 opere che ho selezionato mostrano momenti di conflitto e di lotta, ma anche resilienza, speranza e le vite quotidiane che continuano in molti angoli del pianeta. La fotografia ha il potere di connetterci oltre le distanze e le culture, di farci fermare e riflettere. Spero che chi visiterà la mostra porti con sé queste storie, riflettendo sui fili che ci uniscono, e possa sentirsi ispirato a guardare il mondo con compassione e comprensione”.

Saranno 10 i fogli presenti nella galleria ostunese, selezioni di Fermani dall’intenso valore simbolico che esprimono il senso del mondo.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 10 maggio: dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 13.