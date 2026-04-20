Politica

Francavilla Fontana, la stagione di prosa 2025/26 chiude e conferma i numeri in crescita

lunedì 20 aprile 2026

FRANCAVILLA FONTANA, 17 aprile 2026 – Si è conclusa con lo spettacolo “Sfìdati di me” con Paolo Kessisoglu la Stagione di Prosa 2025/26 del Comune di Francavilla Fontana, realizzata in collaborazione con Puglia Culture.

Otto appuntamenti al Cinema Teatro Italia che hanno portato sul palco alcuni tra i nomi e le compagnie più noti del panorama teatrale nazionale: Anna Valle e Gianmarco Saurino in "Scandalo", Lodo Guenzi in "Morte accidentale di un anarchico", Anna Della Rosa in "Accabadora", Paolo Rossi in "Stand Up Classic", Paola Minaccioni in "Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow", Natalino Balasso e Michele Di Mauro in "La grande magia", Luigi D'Elia in "Caravaggio", fino all'ultimo appuntamento con "Sfìdati di me".

Una stagione che ha confermato la vivacità e la varietà di una proposta capace di spaziare dalla prosa classica alla performance contemporanea, dallo spettacolo comico alla rielaborazione letteraria, con titoli e temi in grado di intercettare pubblici diversi. A misurare il radicamento di questa proposta sono i numeri: 438 abbonati per un teatro da 499 posti, con diversi appuntamenti andati esauriti e un bacino di spettatori che si estende ai comuni del territorio circostante.

"Al di là dei numeri, che pure ci collocano ai vertici regionali per numero di abbonati sia in termini assoluti che in rapporto alla popolazione, ciò che più conta è che attorno alla stagione teatrale si è consolidata, nel corso degli anni, una comunità di spettatrici e spettatori fedele e partecipe" commenta il sindaco e assessore alla Cultura Antonello Denuzzo. "È il risultato di un investimento costante in cultura da parte dell'Amministrazione, accompagnato da una pianificazione che inscrive la stagione di prosa all'interno di un sistema culturale più ampio, capace di offrire alla città e al territorio una programmazione articolata e di qualità".

A quel sistema si riferisce anche la vicesindaca e assessora al Marketing Turistico Anna Maria Padula, che sottolinea come il teatro contribuisca a costruire l'attrattività della città: "Una stagione come quella appena conclusa richiama un pubblico eterogeneo, anche dai comuni vicini, che sceglie Francavilla Fontana per una serata a teatro e ha l'occasione di scoprire una città che punta a essere attrattiva tutto l'anno, con mostre, concerti e una programmazione culturale continua. Il teatro è parte di questo racconto".

"La sinergia con Puglia Culture e una pianificazione attenta hanno permesso di costruire una stagione di otto spettacoli con numeri di tutto rispetto e, soprattutto, con una proposta in grado di soddisfare gusti e sensibilità diversi" aggiunge Vanni Calò, assessore allo Spettacolo. "Accanto ai grandi classici e ai nomi più noti del teatro italiano, si è dato spazio a linguaggi e forme espressive contemporanee, con l'obiettivo di tenere insieme qualità artistica e capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. È la direzione che intendiamo confermare nelle prossime stagioni".

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