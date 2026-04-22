Carovigno, riconoscimento ministeriale al Consorzio Albergatori: premiata l’eccellenza del territorio

Importante attestato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il Consorzio Albergatori di Carovigno, protagonista durante la Giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano.

Nella suggestiva cornice del Castello Dentice di Frasso, si è svolta nei giorni scorsi la seconda Giornata nazionale del patrimonio produttivo italiano, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del saper fare e alla promozione di nuove opportunità per le giovani generazioni.

L’iniziativa, inserita nel calendario ufficiale della Giornata del Made in Italy 2026 e organizzata dalla EPLI, ha visto la partecipazione attiva delle Pro Loco di Carovigno e Ostuni Marina, con il patrocinio del Comune di Carovigno. Al centro dell’evento, il tema dello sviluppo delle competenze e della nascita di nuove iniziative imprenditoriali, sostenute anche dalle testimonianze di oltre cinquanta imprenditori locali.

Nel corso della manifestazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferito un attestato di eccellenza al Consorzio Albergatori di Carovigno. Un riconoscimento assegnato – come riportato nella motivazione ufficiale – per l’impegno nella valorizzazione della qualità e dell’autenticità delle produzioni locali, nonché per la tutela del patrimonio culturale e dei saperi artigianali.

A ritirare il premio è stato il presidente del Consorzio, Vincenzo Diroma, che ha condiviso il traguardo con i rappresentanti delle Pro Loco coinvolte, sottolineando il valore del lavoro di squadra nella promozione del territorio.

La giornata ha rappresentato anche un momento di confronto e formazione, grazie agli interventi di esponenti del mondo scolastico e associativo, oltre a figure di riferimento del comparto turistico e dell’ospitalità.

Nel contesto del Made in Italy, la Puglia si conferma tra le regioni più dinamiche, capace di coniugare patrimonio culturale, enogastronomia e offerta turistica integrata. Un sistema che trova nell’accoglienza uno dei suoi punti di forza.

Significativi anche i dati sull’andamento del turismo: secondo quanto evidenziato dal presidente Diroma, si registra un incremento del 15% delle presenze nella bassa stagione rispetto all’anno precedente, mentre per l’estate è prevista una crescita dell’8%. Un trend influenzato anche dal contesto internazionale, che ha favorito il turismo interno e di prossimità.

Un’opportunità importante per il territorio, che richiede però strategie attente e sostenibili. “È fondamentale – ha sottolineato Diroma – preservare le eccellenze locali e gestire con equilibrio la crescita, anche alla luce dei costi legati agli attuali scenari geopolitici”.