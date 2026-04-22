Briatore scommette sul lusso in Puglia: a Savelletri arriva Crazy Pizza tra prezzi da capogiro e polemiche

Savelletri si prepara ad accogliere uno dei marchi più discussi della ristorazione internazionale. Il format Crazy Pizza, ideato da Flavio Briatore insieme a Francesco Costa, aprirà infatti anche in Puglia, portando sulla costa brindisina un concept che unisce cucina, spettacolo e posizionamento dichiaratamente di fascia alta.

L’indicazione “Savelletri coming soon”, già presente tra le location ufficiali del brand, lascia pochi dubbi su un’apertura ormai imminente, con l’obiettivo di intercettare la stagione estiva 2026. La scelta di Savelletri non è casuale: si tratta di uno dei poli più dinamici del turismo di lusso nel Sud Italia, frequentato da una clientela internazionale e già abituato a standard elevati.

A far discutere, ancora prima del taglio del nastro, sono i prezzi: si parte da circa 14 euro per una Margherita fino a superare i 60 euro per le proposte più esclusive, come la Pata Negra. Un listino che riflette pienamente il posizionamento del marchio, pensato non come semplice pizzeria ma come esperienza di intrattenimento.

Ma dietro l’operazione c’è anche una visione più ampia. L’arrivo di grandi brand internazionali viene infatti sempre più spesso interpretato come una leva strategica per la crescita economica dei territori. Esperienze già consolidate in Paesi come Grecia e Spagna dimostrano come investimenti di questo tipo possano contribuire a rafforzare l’attrattività turistica e ad alzare il livello dell’offerta complessiva.

Nonostante un iter burocratico tutt’altro che semplice, Crazy Pizza aprirà dunque a Savelletri con l’obiettivo dichiarato di ampliare l’offerta gastronomica e di intrattenimento della zona. Il format, già presente in città come New York, Abu Dhabi, Taormina e Torino, punta su un mix di cucina e spettacolo, con pizzaioli protagonisti di performance scenografiche e un’atmosfera da nightlife internazionale.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un piano di espansione globale che prevede oltre 20 nuove aperture entro il 2026, a conferma della crescita del brand nel segmento luxury dining.

Per l’inaugurazione è attesa anche la presenza dello stesso Briatore, elemento che potrebbe trasformare l’apertura in un evento mediatico capace di attirare attenzione ben oltre i confini locali.

Resta ora da capire quale sarà la risposta del territorio: tra chi vede nell’operazione un’opportunità di sviluppo e chi, invece, continua a interrogarsi sull’impatto di un’offerta sempre più orientata verso il lusso. In ogni caso, l’arrivo di Crazy Pizza a Savelletri è destinato a segnare uno dei passaggi più discussi dell’estate pugliese.