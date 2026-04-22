Sport

Brindisi capitale della vela inclusiva: torna la Coppa Forte a Mare, record di atleti e spettacolo in mare

mercoledì 22 aprile 2026

Brindisi si prepara a vivere uno degli eventi sportivi più significativi e coinvolgenti della primavera: il ritorno della “Coppa Forte a Mare”, giunta alla sua terza edizione, che il 25 e 26 aprile porterà nel porto cittadino la vela paralimpica di alto livello.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione sarà valida come tappa nazionale del Campionato Classe Hansa 303, confermando il ruolo sempre più centrale della città nel panorama italiano della vela accessibile.

Organizzata dal Para Sailing Brindisi, realtà nata dalla sinergia tra GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita e la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, la regata rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un simbolo concreto di inclusione, passione e crescita del territorio.

L’evento entrerà nel vivo già venerdì 24 aprile alle ore 19:00, con la presentazione ufficiale presso la sede della Lega Navale Italiana in via Amerigo Vespucci. Un momento istituzionale che anticipa due giornate di grande sport, emozioni e partecipazione.

Le regate si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 aprile, con partenza alle ore 11:00 dal Marina di Brindisi, sede della base nautica GV3. Sono previste fino a tre prove giornaliere, condizioni meteo permettendo, in un campo di regata che promette spettacolo e competizione serrata.

L’edizione 2026 si distingue già per numeri straordinari: 37 imbarcazioni iscritte, suddivise tra 18 nella categoria singoli e 19 nella categoria doppi, per un totale di 56 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla Liguria alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e naturalmente Puglia, la manifestazione assume un respiro nazionale sempre più ampio.

Tra i partecipanti spiccano atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e della Para Sailing Academy, a conferma dell’alto livello tecnico della competizione.

Grande orgoglio arriva anche dal territorio pugliese, sempre più protagonista nella vela paralimpica. La presenza di atleti locali ai vertici delle classifiche nazionali – come i campioni italiani in carica nella categoria doppi, Alice Liguori e Giuseppe D’Amato, e il medagliato di bronzo Andrea Quarta nei singoli – testimonia una crescita costante e strutturata del movimento.

Il Para Sailing Brindisi rappresenta oggi una realtà consolidata, con 9 imbarcazioni, un gruppo di atleti agonisti e una base sempre più ampia di praticanti. Fondamentale il supporto del Marina di Brindisi, che garantisce strutture e servizi contribuendo in maniera concreta allo sviluppo della disciplina.

La “Coppa Forte a Mare” si conferma così un evento capace di unire sport, inclusione e promozione del territorio, trasformando Brindisi in un punto di riferimento nazionale per la vela paralimpica.

Un appuntamento che va oltre la competizione e che racconta, ancora una volta, la forza dello sport come strumento di integrazione e crescita collettiva.

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