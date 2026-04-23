Redazionale

Artigianato di qualità a Brindisi: bandi regionali e filiera corta rilanciano le eccellenze locali

giovedì 23 aprile 2026

Brindisi riscopre il valore della qualità: bandi e filiera corta rendono accessibili prodotti artigianali di alta gamma

In un contesto economico in continua evoluzione, dove la produzione industriale tende sempre più alla standardizzazione, la Puglia — e in particolare il territorio di Brindisi — sta rafforzando uno dei suoi asset più autentici: l’artigianato di qualità. Non più solo espressione culturale, ma leva concreta di sviluppo economico, oggi sostenuta anche da strumenti pubblici che incentivano la crescita di micro e piccole imprese.

Negli ultimi anni, infatti, la Regione Puglia ha attivato una serie di misure — dai programmi per la creazione d’impresa a quelli per l’innovazione produttiva e la digitalizzazione — che stanno offrendo nuove opportunità a imprenditori locali, artigiani e realtà familiari. Bandi come NIDI e MiniPIA permettono di investire in macchinari, tecnologie e sviluppo commerciale, rendendo più competitivo un settore che punta tutto sulla qualità.

Ma il vero punto di forza di questo modello non è solo produttivo. È anche economico e relazionale. La crescita dell’artigianato locale consente infatti di accorciare la filiera: acquistare direttamente dal produttore significa avere prezzi più accessibili, maggiore trasparenza e un rapporto diretto con chi realizza il prodotto. Un valore aggiunto sempre più apprezzato da un mercato attento all’autenticità e alla provenienza.

È in questo scenario che si inseriscono realtà capaci di interpretare in chiave contemporanea il valore della manifattura. Tra queste, LAMARINA COLLECTION rappresenta un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere. La produzione si distingue per l'impiego di cuoio e pelli italiani di altissima qualità, selezionati con cura, e per una lavorazione che unisce competenze artigiane e attenzione al design.

Il risultato sono manufatti che non seguono le logiche della produzione di massa, ma raccontano una storia fatta di dettagli, durata e identità. Prodotti pensati per durare nel tempo e per rappresentare, a tutti gli effetti, un’espressione del territorio.

Brindisi e la sua provincia stanno vivendo una fase di trasformazione importante, trainata anche dal turismo e da una nuova imprenditorialità. In questo contesto, la manifattura di qualità diventa una delle chiavi più solide per generare valore: non solo economico, ma anche culturale e sociale.

Il sostegno pubblico, unito alla capacità delle imprese locali di innovare senza perdere le proprie radici, sta creando un ecosistema virtuoso. Un sistema in cui qualità, accessibilità e rapporto diretto con il cliente diventano elementi distintivi.

Perché oggi, più che mai, scegliere un prodotto artigianale locale non è solo una questione di gusto. È una scelta consapevole che valorizza il territorio, sostiene l’economia e premia l’eccellenza.

 

 

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