News Sindacati

Sanità, Fials diffida Asl Brindisi: “Delibera illegittima sulla mobilità, va annullata subito”

giovedì 23 aprile 2026

 

La FIALS interviene con una diffida formale nei confronti della ASL Brindisi chiedendo l’immediato annullamento in autotutela della deliberazione n. 1153 del 21 aprile 2026, ritenuta “illegittima e in violazione delle norme contrattuali vigenti”. Secondo il sindacato, il provvedimento relativo alla mobilità del personale sarebbe stato adottato in contrasto con quanto previsto dall’articolo 58 del CCNL Comparto Sanità 27 ottobre 2025 e dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001, che disciplinano le procedure di mobilità tra enti pubblici. “La scelta operata – sottolinea la Fials – appare discrezionale e ‘ad personam’, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità tra i candidati”. In particolare, il sindacato evidenzia come in Puglia sia già in corso una procedura di mobilità regionale, alla quale hanno partecipato diversi Tecnici sanitari di laboratorio biomedico interessati al trasferimento proprio presso la Asl brindisina. Per la Fials, la deliberazione contestata rischia di escludere arbitrariamente altri aventi diritto ancora inseriti nella procedura in corso, determinando una disparità di trattamento e una lesione degli interessi legittimi dei candidati. Con la diffida, il sindacato chiede, quindi, l’immediata revoca o annullamento della delibera, l’intervento della Regione Puglia per verificare e rimuovere le presunte illegittimità e l’attivazione degli organi ispettivi competenti per accertare eventuali responsabilità. “La trasparenza e il rispetto delle regole – conclude la Fials – sono condizioni imprescindibili per garantire equità nelle procedure e tutelare tutti i lavoratori coinvolti”.

 

Altri articoli
BrindisiSera
Brindisi rafforza il legame con il mare: firmato il protocollo con ONTM per sviluppo e tutela dell’ecosistema
23/04/2026
Nella mattinata di giovedì 23 aprile 2026, nella Sala della Giunta del Comune di Brindisi, è stato presentato il Protocollo ...
BrindisiSera
Uiltec, Perrucci: Eni Versalis, vendita del cracking e nuovi investimenti procedano di pari passo: fiducia nel protocollo di intesa siglato con la società
23/04/2026
  In questi giorni è ritornato di grande attualità nel dibattito pubblico locale il futuro del Polo Petrolchimico ed in modo ...
BrindisiSera
FEMCA CISL: ENI VERSALIS ED ENI STORAGE RICONVOCHINO IL TAVOLO TERRITORIALE
23/04/2026
La Femca Cisl Taranto Brindisi fu tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie, il 10 marzo 2025 presso il Mimit, del ...
Mesagne
Nasce a Mesagne la comunità energetica “Agriwell”: cooperative unite per sviluppo sostenibile e welfare territoriale
23/04/2026
MESAGNE – È stata costituita oggi, 23 aprile, presso lo studio del notaio Augusta Massari, la comunità energetica rinnovabile ...
BrindisiSera
Collegamento ferroviario aeroporto–stazione di Brindisi, al via i lavori il 4 maggio: ora la sfida è rispettare tempi e fondi
23/04/2026
BRINDISI – Dopo anni di attese, rinvii e passaggi amministrativi complessi, arriva una data concreta per una delle infrastrutture più ...
BrindisiSera
Pagliara (Fialc Cisal Brindisi): “Subito un tavolo locale con Eni Versalis ed Eni Storage per chiarire investimenti e prospettive”
23/04/2026
BRINDISI – Riconvocare con urgenza il tavolo di confronto in sede locale tra organizzazioni sindacali e aziende coinvolte. È questa la ...
cultura
Mediaporto Brindisi: “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”
Al Mediaporto Brindisi presentazione del libro “Scelte d’Impresa. Storie vere di Donne che costruiscono il ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce