Sanità, Fials diffida Asl Brindisi: “Delibera illegittima sulla mobilità, va annullata subito”

La FIALS interviene con una diffida formale nei confronti della ASL Brindisi chiedendo l’immediato annullamento in autotutela della deliberazione n. 1153 del 21 aprile 2026, ritenuta “illegittima e in violazione delle norme contrattuali vigenti”. Secondo il sindacato, il provvedimento relativo alla mobilità del personale sarebbe stato adottato in contrasto con quanto previsto dall’articolo 58 del CCNL Comparto Sanità 27 ottobre 2025 e dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001, che disciplinano le procedure di mobilità tra enti pubblici. “La scelta operata – sottolinea la Fials – appare discrezionale e ‘ad personam’, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità tra i candidati”. In particolare, il sindacato evidenzia come in Puglia sia già in corso una procedura di mobilità regionale, alla quale hanno partecipato diversi Tecnici sanitari di laboratorio biomedico interessati al trasferimento proprio presso la Asl brindisina. Per la Fials, la deliberazione contestata rischia di escludere arbitrariamente altri aventi diritto ancora inseriti nella procedura in corso, determinando una disparità di trattamento e una lesione degli interessi legittimi dei candidati. Con la diffida, il sindacato chiede, quindi, l’immediata revoca o annullamento della delibera, l’intervento della Regione Puglia per verificare e rimuovere le presunte illegittimità e l’attivazione degli organi ispettivi competenti per accertare eventuali responsabilità. “La trasparenza e il rispetto delle regole – conclude la Fials – sono condizioni imprescindibili per garantire equità nelle procedure e tutelare tutti i lavoratori coinvolti”.