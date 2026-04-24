Può l’olio extravergine salvare il fegato? In Puglia parte la sfida della scienza contro la steatosi epatica

Dalla Puglia arriva una notizia che potrebbe cambiare l’approccio alla salute del fegato: tra ricerca scientifica e tradizione alimentare, l’olio extravergine di oliva torna al centro della medicina. Presso l’IRCCS Saverio De Bellis di Castellana Grotte prende il via EvoliveR, uno studio clinico innovativo che punta a valutare gli effetti benefici dell’olio EVO nel trattamento della steatosi epatica, aprendo nuovi scenari tra nutrizione e prevenzione.

EvoliveR: uno studio clinico per curare il fegato grazie all’olio extravergine di oliva

Si chiama EvoliveR il nuovo studio clinico recentemente intrapreso dai ricercatori dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte, che mira a valutare l’effetto benefico di una dieta arricchita di olio extravergine di oliva per il trattamento della steatosi epatica.

Il presupposto per lo sviluppo del progetto nasce dai precedenti studi condotti presso l’Istituto castellanese che hanno dimostrato come il consumo di olio EVO svolga un effetto protettivo sul rischio di sviluppare steatosi in soggetti obesi, ed in particolare nelle donne. Lo scopo di questo nuovo studio è quello di impiegare l’olio EVO come elemento nutraceutico, sfruttandone le capacità antinfiammatorie legate alla presenza di polifenoli.

«Lo studio coinvolgerà 80 pazienti con steatosi epatica (MASLD) – spiega il direttore scientifico, prof. Gianluigi Giannelli – equamente divisi in due gruppi che riceveranno la stessa dieta, con l’unica differenza di un consumo ristretto o arricchito di olio EVO. Al termine della sperimentazione verranno valutati i parametri di funzionalità epatica e la quantità di grasso presente nel fegato. Non esiste al momento alcuno studio di questo tipo e, se i risultati saranno positivi, si tratterà della prima evidenza scientifica dell’impiego nutraceutico dell’olio EVO nella letteratura internazionale».

Lo studio è supportato dall’azienda Olio Levante di Andria, che ha messo a disposizione il prodotto utilizzato nel corso del progetto, guidata dall’amministratore cav. Riccardo Cassetta.

Ricerca, innovazione e ricaduta concreta sul cittadino rappresentano ancora una volta il modello operativo dell’Istituto, come sottolinea il presidente del CIV, Enzo Delvecchio: «Da sempre vicino alla comunità, il De Bellis traduce in pratica le indicazioni ministeriali di avvicinare la ricerca al cittadino. Questo studio, dedicato alle proprietà nutraceutiche dell’olio, è in piena sintonia con una visione di apertura al territorio e assume un valore particolare per Castellana Grotte, città dell’olio, anche in relazione alla filiera produttiva».

Possono candidarsi allo studio pazienti con diagnosi di steatosi epatica (MASLD). Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj5Zeo_9480qfcrMfKEEaCIINmkZuCQ17FuJMvjiQ7smWi4g/viewform?pli=1

I candidati saranno successivamente contattati dal team di ricerca per la valutazione dei requisiti di idoneità e per ricevere tutte le informazioni necessarie alla partecipazione.