Lavoro, opportunità e futuro: a Ostuni arriva il Job Day “Vieni a lavorare in Puglia”

Dalla Puglia arriva un segnale concreto per chi cerca un’opportunità e per chi vuole costruire il proprio futuro senza lasciare il territorio: a Ostuni prende forma una giornata interamente dedicata all’incontro tra imprese e talenti, con l’obiettivo di trasformare le ambizioni in lavoro reale.

Giovedì 14 maggio 2026, nella suggestiva cornice della Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior”, si terrà il Job Day “Vieni a lavorare in Puglia”, promosso da ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Ostuni – in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un appuntamento che si svolgerà in due momenti, dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 17:00, pensato per mettere in contatto diretto chi offre lavoro e chi è pronto a cogliere nuove sfide professionali.

Non si tratta di un semplice incontro informativo, ma di un’occasione concreta: le aziende partecipanti potranno presentarsi, raccontare la propria realtà e selezionare candidati, mentre i partecipanti avranno la possibilità di consegnare il proprio curriculum, sostenere colloqui e conoscere da vicino le opportunità più interessanti del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale #MareaSinistra, che punta a invertire il flusso migratorio lavorativo, favorendo il rientro dei talenti pugliesi e attirando nuove professionalità anche da fuori regione e dall’estero. Un segnale chiaro: la Puglia vuole trattenere competenze e diventare sempre più attrattiva.

E per chi non potrà essere presente fisicamente, è già prevista una seconda opportunità: dal 15 al 30 maggio si svolgerà una sessione di colloqui online dedicata ai candidati domiciliati fuori regione, ampliando così le possibilità di partecipazione.

Il Job Day rappresenta quindi molto più di una giornata di recruiting: è un ponte tra competenze e imprese, tra ambizione e concretezza. Un invito aperto a chi cerca lavoro, ma anche a chi vuole tornare a credere nelle opportunità della propria terra.

Le aziende interessate a partecipare possono aderire gratuitamente contattando il Centro per l’Impiego di Ostuni all’indirizzo ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it o al numero 0831 1568001.