Lavoro

Lavoro nel Brindisino, oltre 340 posti disponibili: boom marketing e turismo nel report Arpal

lunedì 27 aprile 2026

Nuove opportunità occupazionali nella provincia di Brindisi. Il 16° report settimanale elaborato da ARPAL Puglia fotografa un mercato del lavoro dinamico, con oltre 100 annunci attivi per più di 340 figure professionali richieste nei diversi settori produttivi del territorio.

A trainare la domanda è il comparto marketing, con circa 100 posizioni aperte. Seguono il turismo con oltre 80 figure ricercate e la ristorazione con circa 45 opportunità. Buone prospettive anche nel commercio (35 posti), metalmeccanico (24), logistica (15) ed edilizia (11). Presenti inoltre richieste nei settori tessile, servizi, manutenzione, industria e artigianato, fino ad arrivare a comparti più specifici come trasporti, sanità, amministrativo, agricoltura e zootecnia.

Nel report trova spazio anche un’offerta dedicata alle categorie protette, secondo quanto previsto dalla legge 68/99, oltre a diverse opportunità di lavoro e formazione all’estero promosse dalla rete EURES.

Sempre attiva la sezione dedicata alla formazione, con corsi per diplomati, disoccupati e adulti, insieme alle iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET. Le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID.

Per restare aggiornati, è consigliato seguire la pagina Facebook dei Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia e consultare il portale SINTESI. I cittadini possono inoltre rivolgersi agli sportelli dei Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni, aperti dal lunedì al venerdì con orari dedicati anche nel pomeriggio. 

 

CONTATTI – ARPAL Puglia

Sito web www.arpal.regione.puglia.it

Ufficio Comunicazione Direzione Generale
comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio Comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi
comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi
ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it
0831 1568068

CPI Francavilla Fontana
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0831 1568035

CPI Mesagne
cpi.mesagne@arpal.regione.puglia.it
0833 1699140

CPI Ostuni
ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it
0831 1568001

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