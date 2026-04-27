Politica

Scianaro (FdI) : “Il reparto per le cure del Parkinson dell'Ospedale Perrino di Brindisi, è una eccellenza che va tutelata”

lunedì 27 aprile 2026


Pubblichiamo la dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro

 

“Considerata l’eccellenza del reparto per le cure del Parkinson dell’ospedale Perrino di Brindisi e avendo appreso nelle scorse ore dagli organi di stampa che sussisterebbe una situazione di non serenità circa la gestione del reparto, ritengo più che opportuno chiedere chiarimenti alla Direzione Generale dell’Asl brindisina – che auspico stia già lavorando su questa vicenda - e sollecito sin da ora l’assessorato regionale alla Sanità e il Dipartimento Salute della Regione Puglia affinché si possa addivenire ad una chiarezza quanto mai necessaria.

 
La salute dei cittadini va difesa senza se e senza ma così come è fondamentale che gli ambienti di lavoro e il personale sanitario tutto siano costantemente tutelati e valorizzati, anche attraverso la dovuta chiarezza sui ruoli e sulle mansioni da svolgere.

Non bisogna abbassare mai la guardia quando si tratta di sanità in Puglia, e non solo quando si tratta di rilevare le numerose e ataviche criticità di un settore purtroppo mal gestito da vent’anni di centrosinistra.

Ma anche quando si tratta di contribuire, ognuno per la propria parte, a far sì che la sanità che funziona sia costantemente messa nelle condizioni di continuare a farlo”.

Antonio Scianaro
 
 

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