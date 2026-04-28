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Brindisi, jazz e solidarietà per l’International Jazz Day: Sara Frassanito presenta “Fija” tra musica e beneficenza

martedì 28 aprile 2026

In occasione dell’International Jazz Day, la giornata mondiale dedicata al jazz promossa dall’UNESCO e celebrata il 30 aprile in tutto il mondo, la città di Brindisi ospita un evento musicale di grande rilievo artistico e culturale.

Giovedì 30 aprile 2026, nella suggestiva cornice del Santa Spazio Culturale – Yeahjasi (ex convento di Santa Chiara), la cantante e compositrice salentina Sara Frassanito presenterà in anteprima live il suo nuovo progetto discografico “Fija”, un lavoro originale che nasce dall’incontro tra radici, ricerca e contemporaneità.

Sul palco, accanto all’artista, si esibirà una formazione di musicisti di grande esperienza: Pietro Rosato al sax, Livio Bartolo alla chitarra, Fabio Rogolo al pianoforte, Michele Colaci al contrabbasso e Giovanni Angelini alla batteria. A dare ulteriore forza espressiva al progetto sarà la partecipazione del coro femminile Fija Lab, elemento distintivo di un percorso artistico che intreccia voce, identità e sperimentazione.

Sara Frassanito, cantante, compositrice e docente di tecnica vocale jazz, è nota per il suo lavoro di ricerca musicale e per la co-direzione del Freedom Jazz Festival. Laureata presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, ha ottenuto riconoscimenti nazionali e collaborato con artisti del calibro di Lucio Dalla e Fabrizio Bosso.

Il progetto “Fija” si configura anche come un percorso collettivo di creazione artistica: un coro femminile sarà coinvolto nella preparazione e nella registrazione dell’album, oltre che nella produzione dei tour live, attraverso incontri settimanali dedicati alla formazione e alla ricerca vocale.

La serata avrà inizio alle ore 20.00 con il concerto, cui seguirà una degustazione enogastronomica di beneficenza, realizzata con il contributo del Caseificio La Magnifica di Mesagne, del bistrot “C’era una volta” dell’azienda agricola Pugliese, dei vini di Masseria Masciullo e Cantine San Marzano, con il supporto di Coop Alleanza 3.0.

Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Batti un colpo” per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla città.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Lydian APS, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi, con il sostegno di Nuovo Imaie e Puglia Sounds.

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