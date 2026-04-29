Politica

Pane, svolta dal Senato: nuove regole su produzione e vendita. Nocco: “Importante per la Puglia e le sue eccellenze”

mercoledì 29 aprile 2026

Una nuova disciplina per uno dei simboli della tradizione alimentare italiana, con ricadute dirette anche per la Puglia e il territorio brindisino. Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane, un provvedimento che punta a fare chiarezza su definizioni, etichettatura e tutela dei consumatori.

Il testo, a prima firma del presidente della Commissione Agricoltura Luca De Carlo, introduce criteri più precisi per distinguere il “pane fresco” da quello ottenuto da impasti congelati o da prodotti intermedi di panificazione. Un passaggio ritenuto fondamentale per mettere ordine in un settore finora regolato da norme frammentate e spesso poco chiare.

Tra le novità principali figurano anche obblighi più stringenti sull’informazione al consumatore: i punti vendita dovranno indicare in maniera chiara modalità di produzione, conservazione e caratteristiche del prodotto. Prevista inoltre la separazione sugli scaffali tra pane fresco e prodotti derivati da processi non continui, così da evitare confusione al momento dell’acquisto.

La norma introduce anche tutele specifiche per il pane senza glutine e valorizza il pane realizzato interamente con materie prime italiane, consentendo l’utilizzo della dicitura “made in Italy 100 per cento” per i prodotti che rispettano determinati requisiti.

Non solo aspetti tecnici: il provvedimento riconosce il pane come elemento del patrimonio culturale nazionale e istituisce la “Festa del pane”, che si terrà ogni anno la prima domenica di maggio.

Soddisfazione è stata espressa dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Maria Nocco, che ha evidenziato l’importanza della legge soprattutto per la Puglia:

“Si tratta di una legge attesa da tempo che dà finalmente chiarezza a un settore centrale della nostra economia alimentare e della nostra identità culturale. Il pane non è un prodotto qualsiasi: è lavoro, tradizione, qualità e legame con il territorio”.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda proprio le eccellenze pugliesi, dal pane di Altamura a quello di Laterza fino alle numerose produzioni locali diffuse anche nel Brindisino, che rappresentano una parte importante della filiera agroalimentare.

Il disegno di legge passa ora all’esame della Camera dei deputati per l’approvazione definitiva. Se confermato, porterà regole più chiare e moderne in un comparto strategico, con l’obiettivo di tutelare sia i consumatori sia il lavoro dei panificatori locali.

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