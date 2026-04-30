Brindisi, svolta all’aeroporto: arriva il maxi parcheggio da 600 posti per gli operatori

BRINDISI – Un nuovo parcheggio da circa 600 posti auto destinato agli operatori aeroportuali è pronto a diventare realtà nello scalo brindisino. Il progetto ha infatti ottenuto il via libera decisivo, entrando nella fase operativa dopo la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria, passaggio chiave per il rilascio dell’Autorizzazione Unica.

A comunicarlo è Aeroporti di Puglia, che ha sottolineato come l’intervento sia considerato di interesse pubblico e rappresenti un tassello strategico per il potenziamento dello scalo. L’obiettivo è migliorare la capacità operativa dell’aeroporto e rendere più efficiente la gestione degli spazi, con benefici indiretti anche per i passeggeri.

Il progetto sarà realizzato dal sub-concessionario Saba Italia S.p.A. e si svilupperà in due fasi. In una prima fase, immediata, è previsto il trasferimento dell’attuale parcheggio operatori in un’area provvisoria. Successivamente si procederà con la realizzazione definitiva del nuovo parcheggio nelle aree di proprietà di Aeroporti di Puglia, accompagnata da una riorganizzazione complessiva degli spazi esistenti.

Tra gli interventi previsti anche l’ammodernamento degli impianti delle aree di sosta, con l’introduzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nel corso dell’iter autorizzativo, Aeroporti di Puglia ha espresso ringraziamenti alla Struttura di Missione della ZES Unica, all’avvocato Giosy Romano e al responsabile unico del procedimento, l’architetto Sebastiano Molaro, per la rapidità e l’efficienza dimostrate. Un riconoscimento è stato rivolto anche alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi per il supporto istituzionale.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali pugliesi, con l’obiettivo di sostenere la crescita del traffico e migliorare i servizi offerti nello scalo di Brindisi.