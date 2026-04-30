Attualità

Carovigno, oltre 700mila euro per la costa: il progetto di rinaturalizzazione tra i migliori in Puglia

giovedì 30 aprile 2026

CAROVIGNO – Un finanziamento superiore ai 707mila euro per ridisegnare il futuro del litorale. Il Comune di Carovigno ottiene un importante risultato nell’ambito del Programma Regionale 2021–2027 della Regione Puglia, conquistando il quinto posto in graduatoria con un progetto dedicato alla rinaturalizzazione e alla riqualificazione della costa.

Si tratta di un intervento strategico che riguarda l’intero tratto costiero compreso tra Santa Sabina e Specchiolla, con l’obiettivo di restituire equilibrio agli ecosistemi naturali e migliorare la fruizione del territorio. Il piano, denominato Ri.Na.Li.Ca., punta infatti a contrastare il degrado e a ripristinare le caratteristiche originarie della fascia costiera.

Nel dettaglio, sono previsti interventi di recupero degli habitat naturali, la ricostruzione dei cordoni dunali nei tratti più esposti all’erosione e la riqualificazione delle aree compromesse dall’utilizzo indiscriminato. Una particolare attenzione sarà rivolta anche al fenomeno del parcheggio selvaggio lungo la costa, con l’obiettivo di restituire questi spazi alla loro funzione ambientale e paesaggistica.

Non solo tutela ambientale, ma una visione più ampia che guarda allo sviluppo sostenibile. Il progetto mira infatti a rafforzare la resilienza della costa, favorire la biodiversità e valorizzare l’identità del territorio, creando un equilibrio duraturo tra presenza umana e natura.

Tra gli interventi più significativi spiccano quelli sulla pineta di Santa Sabina, la protezione delle dune e nuove piantumazioni lungo il tratto che va da Pantanagianni fino a Specchiolla, passando per l’area conosciuta come “Vacanze italiane”.

Alla base del progetto anche un percorso partecipato: durante la fase di progettazione sono stati coinvolti cittadini e portatori di interesse attraverso incontri pubblici, raccogliendo proposte poi tradotte in azioni concrete.

Un risultato che conferma la capacità dell’amministrazione comunale di intercettare risorse fondamentali per il territorio e di trasformarle in interventi concreti. L’obiettivo è chiaro: consegnare alle future generazioni una costa più tutelata, più ordinata e più riconoscibile, valorizzando uno dei patrimoni naturali più importanti dell’intera provincia di Brindisi.

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