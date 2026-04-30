Attualità

Carovigno, al Castello Dentice di Frasso il convegno Confesercenti sui negozi storici: focus su opportunità e riconoscimenti regionali

giovedì 30 aprile 2026

Confesercenti Brindisi presenta insieme al Comune di Carovigno il convegno “Memorie che accolgono: il valore dei Negozi Storici del Territorio” - 7 maggio 2026 – Castello Dentice di Frasso, Carovigno.

Il 7 maggio 2026, alle ore 15:30, la Confesercenti della Provincia di Brindisi terrà, presso la Sala Conferenze del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, il convegno “Memorie che accolgono: il valore dei negozi storici del territorio”, un appuntamento dedicato alle Attività Storiche della Regione Puglia e inserito nel programma delle attività congressuali promosse dall’Associazione.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Carovigno, che ha riconosciuto il valore culturale e sociale dell’iniziativa, nonché la sua rilevanza rispetto alla promozione del territorio mediante le eccellenze capaci di raccontare l’identità dei luoghi.

Il convegno rientra nel percorso di valorizzazione della Legge Regionale n. 30/2021, normativa che tutela e promuove le Attività Storiche pugliesi, negozi, botteghe artigiane e locali di lunga tradizione, riconoscendole come elementi fondamentali dell’identità urbana e del patrimonio culturale diffuso.

Durante l’incontro sarà dedicato uno specifico focus tecnico ai requisiti, alle procedure e alle modalità di presentazione dell’istanza per ottenere il riconoscimento ufficiale di “Attività Storica e di Tradizione della Regione Puglia” ed essere inseriti nell’Elenco Regionale delle Attività Storiche.

Un approfondimento pensato per supportare concretamente gli operatori interessati a valorizzare la propria storia imprenditoriale e accedere alle opportunità previste dalla normativa.

L’evento intende inoltre evidenziare il ruolo economico, sociale e turistico delle attività storiche, veri presìdi di memoria e competenze tramandate nel tempo, capaci di arricchire l’offerta territoriale e di attrarre visitatori alla ricerca di esperienze autentiche.

Al convegno parteciperanno operatori del settore, rappresentanti istituzionali e associazioni di categoria, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo e individuare strumenti condivisi per sostenere e valorizzare le attività storiche che, in un contesto in cui il turismo culturale e identitario assume un peso crescente, rappresentano un investimento strategico per la competitività e la distintività del territorio.

Al termine del convegno i lavori proseguiranno con l’assemblea elettiva della Confesercenti provinciale di Brindisi, per il rinnovo degli organi associativi che, nei prossimi 4 anni, saranno chiamati a garantire una risposta alle tante e nuove istanze avanzate dalle imprese iscritte.

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