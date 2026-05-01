Gran Fondo “Circuito dei Mondiali del ’76”: modifiche alla viabilità tra Fasano, Montalbano e Speziale domenica 3 maggio

FASANO – Cambia la viabilità in occasione della XX Granfondo “Circuito dei Mondiali del ’76”, la storica manifestazione ciclistica organizzata dall’Asd Bici Club Ostuni, in programma domenica 3 maggio. La gara prenderà il via alle ore 9:00 e si concluderà entro le 13:45, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale, in particolare nelle frazioni di Montalbano e Speziale.

Per garantire la sicurezza degli atleti e limitare i disagi alla popolazione, la Prefettura di Brindisi, in collaborazione con i Comuni interessati e le Polizie Locali, ha disposto la sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso di gara, limitatamente al tempo necessario al passaggio dei ciclisti.

Parallelamente, la Polizia Locale di Fasano ha predisposto un piano di viabilità alternativa, supportato da segnaletica temporanea e dalla presenza di personale sul territorio.

Percorsi alternativi consigliati

Da Fasano verso Montalbano e Speziale Gli automobilisti diretti verso le due frazioni dovranno procedere in direzione Ostuni fino alla rotatoria di Pozzo Faceto, dove sarà necessario svoltare a sinistra, attraversare il centro abitato e imboccare via delle Poste. Dopo circa 1,5 chilometri:

per Speziale si dovrà svoltare a destra in via Sicilia;

per Montalbano sarà necessario proseguire fino a Contrada Ottava.

All’intersezione con la SP10 si potrà continuare su via del Dolmen, provenendo anche dalla SS 379, quindi svoltare a destra su via Aspromonte e attraversare la ex SS16, tratto presidiato.

Da Speziale verso Montalbano Il percorso consigliato prevede via Sicilia, via Lecce e via Diaz, con svolta a sinistra verso Contrada Parchitelli e prosecuzione seguendo la segnaletica dedicata.

Uscita da Montalbano verso tutte le direzioni Da via XXIV Maggio si dovrà svoltare a destra su via Rosato e, dopo circa 500 metri, all’incrocio con via Mascagni e via Aspromonte, svoltare a sinistra. Da qui si prosegue su via Aspromonte, attraversando la ex SS16 e immettendosi su via del Dolmen, con successiva connessione alla SP10.

Invito alla collaborazione

L’Amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a rispettare le indicazioni fornite sul posto e a programmare per tempo gli spostamenti, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e ridurre al minimo i disagi.

Una giornata all’insegna dello sport e della tradizione ciclistica che, ancora una volta, coinvolgerà il territorio, richiedendo però attenzione e collaborazione da parte di tutti.