Scuola

Due scuole italiane tra le migliori al mondo: c’è anche il Majorana di Brindisi

lunedì 4 maggio 2026

L’istituto “Ettore Majorana” di Brindisi e il liceo “Alessandro Volta” di Reggio Calabria sarebbero tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali dedicati all’innovazione nel sistema educativo.

Un risultato che conferma il valore della scuola italiana anche a livello globale. Sul tema è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sottolineando l’importanza di questi traguardi.

Il progetto del Majorana che ha conquistato la giuria internazionale.

Dietro il riconoscimento ottenuto dall’istituto “Ettore Majorana” di Brindisi non c’è soltanto un buon posizionamento in classifica, ma un modello didattico innovativo che negli anni ha fatto scuola anche oltre i confini nazionali.

Al centro della candidatura c’è il progetto “Book in Progress AI”, evoluzione di un percorso avviato oltre quindici anni fa e oggi trasformato in una vera e propria piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale. Un sistema che ribalta l’approccio tradizionale: non sono più gli studenti ad adattarsi ai libri, ma sono i contenuti a modellarsi sulle esigenze degli studenti.

I docenti, infatti, producono direttamente i materiali didattici, costantemente aggiornati e personalizzati. L’intelligenza artificiale interviene per supportare l’apprendimento attraverso tutor digitali, suggerimenti mirati e percorsi differenziati in base al livello di ciascun ragazzo. Un’attenzione particolare è riservata anche all’inclusione, con strumenti pensati per studenti con bisogni educativi speciali.

Uno degli elementi più rilevanti del progetto è la sua filosofia: la tecnologia non sostituisce l’insegnante, ma lo affianca. Il docente resta al centro del processo educativo, guidando e interpretando i dati forniti dalla piattaforma per migliorare l’efficacia della didattica.

Altro punto di forza è la gestione interna del sistema. La piattaforma è sviluppata e controllata direttamente dalla scuola, garantendo autonomia, sicurezza dei dati e indipendenza dalle grandi aziende tecnologiche. Inoltre, il modello è gratuito e replicabile, caratteristiche che lo rendono potenzialmente esportabile anche in contesti meno avanzati.

I risultati, secondo quanto emerso negli anni, sono concreti: migliori performance scolastiche, maggiore coinvolgimento degli studenti e un impatto positivo anche sul futuro occupazionale dei diplomati.

È proprio questa combinazione tra innovazione tecnologica, attenzione sociale e risultati misurabili ad aver portato il Majorana di Brindisi tra le eccellenze mondiali selezionate per il Global Schools Prize 2026, confermando come anche dal territorio possa nascere un modello capace di guardare al futuro della scuola su scala globale.

Altri articoli
OstuniSera
Tragedia sulla Ostuni–Ceglie Messapica: muore Samantha Lacedonia, la Procura apre un’inchiesta per omicidio stradale
04/05/2026
Si tinge di nero la strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, dove nei giorni scorsi si è verificato un grave incidente ...
BrindisiSera
Paura sulla Lecce-Brindisi: carambola tra tre auto nel tratto di cantiere sulla statale 613
04/05/2026
Momenti di forte tensione nella serata di ieri, 3 maggio, lungo la statale 613 che collega Lecce a Brindisi, dove si è verificato un incidente ...
BrindisiSera
Pulizie negli uffici postali, sit-in a Brindisi: lavoratrici in protesta contro i tagli agli orari
03/05/2026
BRINDISI – Nuova mobilitazione nel settore delle pulizie negli uffici postali. Il sindacato Cobas ha annunciato un sit-in in programma ...
OstuniSera
Ostuni, vodka nascosta in borraccia durante la gita: studentessa di 15 anni finisce in coma etilico
03/05/2026
Momenti di forte apprensione a Ostuni, dove una gita scolastica si è trasformata in un’emergenza sanitaria nella notte tra il 29 e il 30 ...
Attualità
Bari–New York, effettuato il primo volo diretto: la Puglia apre il ponte con gli Stati Uniti
03/05/2026
Collegamento storico con Newark: quattro voli a settimana e nuove prospettive per turismo ed economia BARI – Un momento destinato a segnare ...
Mesagne
Il valore del 5×1000: sostenere chi ogni giorno tutela la salute e la sicurezza della comunità
03/05/2026
Nel dibattito sempre più centrale sul ruolo del 5×1000, cresce l’attenzione verso la destinazione di queste risorse a favore di ...
cultura
Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi la presentazione del Quaderno “Navigare il futuro”
Appuntamento lunedì 27 aprile alle ore 11:00 per riflettere sullo sviluppo della città tra innovazione, ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce