Dinamo Brindisi sfiora l’impresa in gara 1: Cagliari vince all’overtime, serie subito in salita

Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso e decisa soltanto nei secondi finali dell’overtime. La Dinamo Brindisi esce sconfitta da gara 1 contro l’Esperia Olimpia Cagliari, che si impone 87-91 dopo un supplementare al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni. I sardi conquistano così il primo punto della serie, ma ai biancazzurri resta la consapevolezza di aver giocato alla pari, sfiorando a lungo il colpaccio.

Spinta da un PalaZumbo gremito e trascinante, la formazione brindisina ha saputo reagire nei momenti più difficili, risalendo anche da uno svantaggio in doppia cifra nel terzo quarto e arrivando a mettere il naso avanti nel finale dei tempi regolamentari. Decisiva, però, la maggiore lucidità degli ospiti nelle fasi conclusive.

Prestazione di altissimo livello per Alfonso Di Ianni, protagonista assoluto con una doppia doppia da 23 punti e 14 rimbalzi, accompagnata da 34 di valutazione. Bene anche Gonzalez (20 punti), Sapiega (17) e Stankovic (15), in una serata in cui la Dinamo ha mostrato carattere e qualità.

Coach Cristofaro si affida al quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. L’avvio è equilibrato, con continui botta e risposta: Cagliari prova a colpire dalla distanza, mentre i padroni di casa rispondono con efficacia nel pitturato e dall’arco, chiudendo avanti il primo quarto sul 23-19.

Nel secondo periodo il ritmo resta alto e le due squadre si affrontano a viso aperto. Dopo il momentaneo +3 firmato da Stankovic, è Cagliari a trovare maggiore continuità nel finale, ribaltando il punteggio e andando all’intervallo sul 39-42.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti alzano l’intensità e piazzano un parziale che vale il primo vantaggio in doppia cifra (43-54). La Dinamo, però, non si disunisce: Di Ianni guida la rimonta insieme a Stankovic e Sapiega, riportando i suoi fino al -3 e mantenendo la gara apertissima (57-60 al terzo quarto).

L’ultimo periodo è una vera battaglia. I biancazzurri restano agganciati nonostante i tentativi di fuga dei sardi e trovano il sorpasso nel finale con una tripla di Di Ianni (75-74). Il match si accende negli ultimi secondi: Gonzalez è preciso dalla lunetta, Sapiega aggiunge un libero, ma a cinque secondi dalla sirena Frattoni trova il canestro del 78-78 che manda tutti all’overtime.

Nel supplementare Cagliari prova a scappare sfruttando anche un discusso fallo antisportivo fischiato a Pulli a gioco fermo, episodio che incide sull’inerzia del match. I sardi toccano il +7, ma la Dinamo reagisce ancora: tripla di Di Ianni e liberi di Costabile riportano i brindisini a un solo possesso. Nell’ultima azione è ancora Di Ianni a tentare il tiro della vittoria, ma la conclusione non va a segno. Dalla lunetta Giordano chiude definitivamente i conti.

La serie ora si trasferisce in Sardegna: gara 2 è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 20:30 al PalaPirastu, dove la Dinamo Brindisi cercherà di riequilibrare il confronto ripartendo dalla grande prestazione offerta in questa prima sfida.

Tabellino

Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 87-91 dts (23-19; 39-42; 57-60; 78-78)

Dinamo Brindisi: Greco 1, Costabile 2, Stankovic 15, Pulli 6, Gonzalez 20, Di Ianni 23, Sapiega 17, Cissè 3, Mazzeo ne, Sannelli ne, Paciulli ne.

Coach: Cristofaro

Esperia Cagliari: Manca 6, Cabriolu 2, Giordano 14, Potì 9, Frattoni 24, Thiam 2, Picciau 14, Locci 7, Pili 5, Morgillo 8.

Coach: Manca

Arbitri: Anselmi – Laveneziana.