Prima giornata di attività del percorso di Biologia con curvatura biomedica: gli studenti del Liceo “Fermi Monticelli” in visita all’Ospedale “Perrino

Si è svolta questa mattina, lunedì 4 maggio, la prima giornata del ciclo di attività del percorso di Biologia con curvatura biomedica del Liceo “Fermi Monticelli” di Brindisi. Le classi quinte sono state accolte presso l’Ospedale “Perrino” per una mattinata di approfondimento nei reparti di Radioterapia e Terapia Antalgica e Cure Palliative, entrando in contatto diretto con professionisti, tecnologie e pratiche cliniche di alto livello.

All’incontro erano presenti: Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale della Asl di Brindisi, il Dott. Arturo Antonio Oliva, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Brindisi, la Prof.ssa Stefania Metrangolo, Dirigente Scolastico Liceo “Fermi Monticelli” di Brindisi, la Prof.ssa Paola Scalzo, Referente del Progetto del Liceo, il Dott. Rocco Caliandro, Referente Medico del percorso “Biologia con curvatura biomedica” , la dott.ssa Maria Chiara De Luca , direttore f.f. UOC Radioterapia dell’Ospedale Perrino, la dott.ssa Maria Giovanna Natali, responsabile di Fisica Sanitaria dell’Ospedale Perrino . Gli studenti hanno visitato il reparto di Radioterapia ed hanno potuto costatare quelle che sono le procedure principali dell’assistenza sanitaria in questo specifico campo. «Lo scopo del percorso biomedico è orientativo: serve a dare ai ragazzi la possibilità di comprendere bene quello che potrà essere, eventualmente, il loro futuro nel campo medico o in generale nelle professioni legate alla cura- ha spiegato la Prof.ssa Stefania Metrangolo, Dirigente Scolastico del Liceo “Fermi Monticelli”- Siamo al terzo anno di attività grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi, che ci ha consentito di rendere questo progetto concreto, offrendo agli studenti non solo competenze teoriche ma anche la possibilità di toccare con mano la realtà ospedaliera e comprendere la vita quotidiana di chi si dedica alla cura del paziente». Gli studenti, classe quinta, da tre anni seguono le lezioni di questo corso che mira ad avvicinarli alle discipline biomediche attraverso un dialogo costante tra scuola e mondo sanitario. «Sono il coordinatore provinciale del corso in Biologia con curvatura biomedica ed è fondamentale che questi ragazzi comprendano cosa significhi davvero la nostra professione. Il corso è strutturato molto bene: insegno Ginecologia e Ostetricia e tengo anche lezioni di Sessuologia e Bioetica applicata- ha detto il Dott. Rocco Caliandro, Referente Medico del percorso- Questa attività mi emoziona profondamente: è volontariato puro, senza alcuna retribuzione. Tutti i medici che collaborano con me, appartenenti all’Ospedale Perrino, partecipano con lo stesso spirito.»

Il corso di Biologia con curvatura biomedica, infatti, rappresenta una delle esperienze formative più significative a livello nazionale. Le sue direttrici principali includono: integrazione tra teoria e pratica grazie alla collaborazione con medici e strutture ospedaliere; potenziamento delle competenze scientifiche e orientamento alle professioni sanitarie; valorizzazione delle conoscenze biologiche attraverso attività laboratoriali e applicazioni reali; orientamento consapevole verso percorsi universitari e professionali.

«Ringrazio l’Ordine dei Medici per questa iniziativa così significativa, che rappresenta un ponte tra il mondo dello studio e quello del lavoro- ha sottolineato il Dott. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale ASL BR- Per i ragazzi è un modo per prendere decisioni in maniera consapevole, diventando in futuro professionisti dotati di competenza, passione e senso di responsabilità».

Quello dell’Ordine dei Medici della provincia di Brindisi e il Liceo “Fermi Monticelli” è un impegno condiviso mirato nella costruzione di percorsi formativi innovativi, capaci di mettere gli studenti al centro di un’esperienza educativa che unisce conoscenza, pratica e orientamento, in collaborazione con le istituzioni sanitarie del territorio. « Il percorso di Biologia con curvatura biomedica rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani e, di conseguenza, sul futuro della sanità del territorio- ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Arturo Oliva - Come Ordine dei Medici crediamo profondamente nel valore della formazione e dell’orientamento consapevole: offrire agli studenti la possibilità di entrare in ospedale, osservare da vicino il lavoro dei professionisti, comprendere la responsabilità e la dedizione che caratterizzano la nostra professione significa aiutarli a costruire una visione autentica del loro domani».

Il percorso proseguirà con le attività già programmate:

• 1ª Annualità – Classi III

Lunedì 11 maggio 2026 – Ospedale “Perrino”

Visita a:

o U.O.C. Centro Trasfusionale

o U.O.C. Radiologia

• 2ª Annualità – Classi IV

Lunedì 25 maggio 2026 – Ospedale “Perrino”

Attività presso:

o Laboratorio Analisi Cliniche “Perrino”

o Sala Tecnica del Reparto di Dialisi

Ufficio Stampa

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Provincia di Brindisi