Orientamento al lavoro, a San Pietro Vernotico arriva l’Orientation Lab promosso da Smile Puglia

Un’iniziativa concreta per supportare chi è in cerca di occupazione e fornire strumenti utili per affrontare il mercato del lavoro. È questo l’obiettivo dell’“Orientation Lab”, il laboratorio di orientamento organizzato da Smile Puglia nell’ambito del progetto “Direzione O.R.A. – Punti Cardinali for Work”, promosso dalla Provincia di Brindisi.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 7 maggio 2026, dalle 8:30 alle 14:30, presso l’Arci di San Pietro Vernotico. L’iniziativa si propone di offrire risposte concrete a una delle sfide più sentite, soprattutto tra i giovani e i disoccupati: come cercare lavoro in modo efficace e come valorizzare al meglio le proprie competenze.

Durante il laboratorio, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire strumenti pratici per migliorare le proprie strategie di ricerca, comprendere le dinamiche del mercato del lavoro locale e orientarsi tra le diverse opportunità disponibili. Un percorso pensato non solo per fornire informazioni, ma anche per sviluppare maggiore consapevolezza sulle proprie capacità e sul proprio percorso professionale.

Particolare attenzione sarà rivolta a migranti e persone in cerca di occupazione residenti nel territorio, in un’ottica di inclusione e sostegno attivo all’inserimento lavorativo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, rappresentando un’importante occasione per chi desidera costruire o rilanciare il proprio futuro professionale attraverso strumenti concreti e aggiornati.