Lavoro

Lavoro, Brindisi trainata da marketing e turismo: 326 posti disponibili nei Centri per l’impiego

lunedì 4 maggio 2026

BRINDISI – Sono 97 gli annunci di lavoro attivi per un totale di 326 figure professionali ricercate sul territorio provinciale. È quanto emerge dal 17° report settimanale elaborato da ARPAL Puglia per l’Ambito di Brindisi, che fotografa una situazione dinamica e ricca di opportunità per chi è in cerca di occupazione.

A guidare la domanda di lavoro è il comparto marketing, con ben 100 posizioni aperte. Seguono il turismo con 81 figure richieste e la ristorazione con 41. Buona anche la richiesta nel commercio (35 posti) e nel settore metalmeccanico (24), mentre numeri più contenuti riguardano logistica (15), edilizia (11) e tessile (9).

Completano il quadro i settori servizi (5), manutenzione, industria e artigianato (4 ciascuno), trasporti (3) e, con due posizioni ciascuno, ambiti come sanità, contabile, amministrativo, agricoltura e zootecnia. Chiudono la lista alimentare e servizi assicurativi e finanziari, con una posizione disponibile per ciascun settore.

Le offerte sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale LavoroXTe Puglia, attraverso il quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Il report segnala inoltre opportunità di lavoro e formazione all’estero grazie alla rete EURES, che promuove la mobilità professionale in ambito europeo.

Accanto alle offerte di lavoro, resta attiva anche la sezione dedicata alla formazione, con corsi per diplomati, disoccupati e adulti, oltre alle opportunità legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per restare aggiornati sugli annunci e sulle iniziative di orientamento, è possibile consultare la pagina Facebook dei Centri per l’impiego di Brindisi e provincia, oltre al portale SINTESI e ai profili Google dei singoli uffici.

 

I servizi sono garantiti dai Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì e su appuntamento il giovedì.
 

Contatti ARPAL Puglia

Sito web: www.arpal.regione.puglia.it
Ufficio Comunicazione – Direzione GeneraleEmail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it
Ufficio Comunicazione – Ambito Territoriale di BrindisiEmail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it
CPI BrindisiEmail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it
Tel: 0831 1568068
CPI Francavilla FontanaEmail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it
Tel: 0831 1568035
CPI MesagneEmail: cpi.mesagne@arpal.regione.puglia.it
Tel: 0833 1699140
CPI OstuniEmail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it
Tel: 0831 1568001


 

Altri articoli
CarovignoSera
Carovigno entra nella rete nazionale “Parchi per Tutti”: è il primo comune del Sud Italia
04/05/2026
Il Comune di Carovigno entra ufficialmente a far parte della rete nazionale “Parchi per Tutti”, un’importante iniziativa promossa ...
CarovignoSera
CAROVIGNO RIPIANA OLTRE 14 MILIONI DI BUCO ED ESCE DALLA PROCEDURA DEL PREDISSESTO
04/05/2026
Pochi giorni fa, il Consiglio Comunale di Carovigno è stato chiamato ad affrontare un passaggio di particolare rilevanza per la vita ...
BrindisiSera
Orientamento al lavoro, a San Pietro Vernotico arriva l’Orientation Lab promosso da Smile Puglia
04/05/2026
Un’iniziativa concreta per supportare chi è in cerca di occupazione e fornire strumenti utili per affrontare il mercato del lavoro. ...
BrindisiSera
Appia Rugby Brindisi travolge il Rende e vola in finale: ora il sogno Serie B è a un passo
04/05/2026
Appia Rugby Brindisi vola in finale! Dominio totale dell’Appia Rugby Brindisi nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, disputata ...
BrindisiSera
Prima giornata di attività del percorso di Biologia con curvatura biomedica: gli studenti del Liceo “Fermi Monticelli” in visita all’Ospedale “Perrino
04/05/2026
Si è svolta questa mattina, lunedì 4 maggio, la prima giornata del ciclo di attività del percorso di Biologia con curvatura ...
BrindisiSera
Spari dopo lite stradale a Brindisi: 30enne arrestato, colpita un’auto con due giovani a bordo
04/05/2026
BRINDISI – Prima il diverbio per un incidente stradale, poi le minacce e infine gli spari contro un’auto in pieno giorno. È questo ...
cultura
Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi la presentazione del Quaderno “Navigare il futuro”
Appuntamento lunedì 27 aprile alle ore 11:00 per riflettere sullo sviluppo della città tra innovazione, ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce