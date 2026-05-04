Lavoro, Brindisi trainata da marketing e turismo: 326 posti disponibili nei Centri per l’impiego

BRINDISI – Sono 97 gli annunci di lavoro attivi per un totale di 326 figure professionali ricercate sul territorio provinciale. È quanto emerge dal 17° report settimanale elaborato da ARPAL Puglia per l’Ambito di Brindisi, che fotografa una situazione dinamica e ricca di opportunità per chi è in cerca di occupazione.

A guidare la domanda di lavoro è il comparto marketing, con ben 100 posizioni aperte. Seguono il turismo con 81 figure richieste e la ristorazione con 41. Buona anche la richiesta nel commercio (35 posti) e nel settore metalmeccanico (24), mentre numeri più contenuti riguardano logistica (15), edilizia (11) e tessile (9).

Completano il quadro i settori servizi (5), manutenzione, industria e artigianato (4 ciascuno), trasporti (3) e, con due posizioni ciascuno, ambiti come sanità, contabile, amministrativo, agricoltura e zootecnia. Chiudono la lista alimentare e servizi assicurativi e finanziari, con una posizione disponibile per ciascun settore.

Le offerte sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale LavoroXTe Puglia, attraverso il quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID. Il report segnala inoltre opportunità di lavoro e formazione all’estero grazie alla rete EURES, che promuove la mobilità professionale in ambito europeo.

Accanto alle offerte di lavoro, resta attiva anche la sezione dedicata alla formazione, con corsi per diplomati, disoccupati e adulti, oltre alle opportunità legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per restare aggiornati sugli annunci e sulle iniziative di orientamento, è possibile consultare la pagina Facebook dei Centri per l’impiego di Brindisi e provincia, oltre al portale SINTESI e ai profili Google dei singoli uffici.

I servizi sono garantiti dai Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì e su appuntamento il giovedì.



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