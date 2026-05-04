Attualità

Carovigno entra nella rete nazionale “Parchi per Tutti”: è il primo comune del Sud Italia

lunedì 4 maggio 2026

Il Comune di Carovigno entra ufficialmente a far parte della rete nazionale “Parchi per Tutti”, un’importante iniziativa promossa da ANCI Lombardia che mappa e valorizza i parchi giochi inclusivi presenti su tutto il territorio italiano.

Sono attualmente 70 i comuni aderenti alla rete, e Carovigno rappresenta il primo comune del Sud Italia a essere inserito in questo prestigioso circuito, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale verso politiche inclusive e attente ai bisogni di tutti i cittadini, in particolare dei più piccoli.

“Siamo soddisfatti del lavoro che come settore stiamo portando avanti nell’interesse della nostra comunità – affermano il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti e l’assessore Luigi Orlandini –. Il tutto nell’interesse, in questo caso, dei più piccoli che sono e saranno il futuro della nostra città”.

Il parco giochi inserito nella rete è quello di Piazza Caduti di Nassiriya, recentemente inaugurato e restituito alla comunità. Uno spazio moderno e accessibile, progettato per garantire il diritto al gioco a tutti i bambini, senza barriere.

L’area rappresenta solo uno degli interventi realizzati dall’amministrazione comunale sul tema dell’inclusività: altri parchi della città, così come diverse aree delle marine e delle contrade della “Città della Nzegna”, sono stati infatti dotati di giochi inclusivi, a testimonianza di una visione ampia e concreta di città accogliente.

L’ingresso nella rete “Parchi per Tutti” rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e attenzione sociale intrapreso dal Comune di Carovigno, che continua a investire nella qualità degli spazi pubblici e nel benessere delle nuove generazioni.

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