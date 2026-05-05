Sport

Taekwondo, la “Pennetta Rosa” domina ai Campionati Interregionali: cinque medaglie e Spinelli leggenda

martedì 5 maggio 2026

Ancora un grande risultato per la “Pennetta Rosa” Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo, protagonista ai Campionati Interregionali “Forme” disputati nel weekend al PalaErcole di Policoro, in Basilicata. La società brindisina torna a casa con un bottino importante: cinque medaglie complessive e l’ennesima consacrazione del suo direttore tecnico, il Grand Master Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan.

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane, in rappresentanza di 30 società sportive. Numeri che hanno reso necessaria un’organizzazione su tre campi di gara, con competizioni protrattesi per oltre 18 ore.

Spinelli ancora campione: è il 25° titolo interregionale
A rubare la scena è stato ancora una volta il maestro Spinelli, che ha conquistato la medaglia d’oro, confermandosi punto di riferimento assoluto della disciplina. Un risultato che arricchisce un palmarès straordinario: per lui si tratta del 25° titolo interregionale, ottenuto con un punteggio di 725.

Durante la manifestazione, il presidente del Comitato regionale Basilicata, Tommaso Petrelli, ha voluto sottolineare pubblicamente il valore sportivo e umano del tecnico pugliese, indicandolo come esempio per le nuove generazioni e figura di spicco del taekwondo italiano.

Con oltre 50 anni dedicati all’insegnamento e 20 anni di attività agonistica, Spinelli ha collezionato numeri impressionanti: 107 podi in carriera, a testimonianza di una continuità ai massimi livelli.

I successi di questa nuova sortita non sono affatto mancati, 5 le medaglie conquistate:
Medaglia d’Oro: Grand Master Cosimo SPINELLI
Medaglie d’Argento: Sonia FERRARO e Edoardo MELILEO;
Medaglie di Bronzo: Federico MEVOLI e Gemma Francesca MORONI. 
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i genitori, sono contenti dell’ottimo risultato ragiunto e gli atleti ringraziano il Maestro SPINELLI per la preparazione loro data affinchè possano raggiungere i traguardi prefissati.

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