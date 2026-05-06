La nave di lusso Explora II approda a Brindisi: nel porto interno il super yacht del mare firmato MSC

Nuovo approdo di prestigio nel Porto di Brindisi, dove questa mattina ha completato le operazioni di ormeggio la nave da crociera di lusso Explora II, gemella della Explora I già arrivata nello scalo brindisino lo scorso 11 aprile.

La nave della compagnia Explora Journeys rappresenta uno dei gioielli del segmento luxury di MSC Cruises. Con i suoi 248 metri di lunghezza e 32,6 metri di larghezza, Explora II si distingue per linee eleganti e caratteristiche che ricordano più un super yacht che una tradizionale nave da crociera.

A bordo sono presenti 510 passeggeri assistiti da 640 membri dell’equipaggio. Due crocieristi hanno scelto proprio Brindisi come porto di imbarco.

Grande attenzione, come sempre, è stata riservata all’accoglienza dei visitatori. Presso l’infopoint gestito da Pro Loco Unpli Puglia APS, i turisti hanno ricevuto informazioni sul territorio e hanno potuto degustare prodotti tipici locali.

La nave, proveniente dal Porto del Pireo, ripartirà questa sera alle ore 19 in direzione Lefkada.