Attualità

La nave di lusso Explora II approda a Brindisi: nel porto interno il super yacht del mare firmato MSC

mercoledì 6 maggio 2026

Nuovo approdo di prestigio nel Porto di Brindisi, dove questa mattina ha completato le operazioni di ormeggio la nave da crociera di lusso Explora II, gemella della Explora I già arrivata nello scalo brindisino lo scorso 11 aprile.

La nave della compagnia Explora Journeys rappresenta uno dei gioielli del segmento luxury di MSC Cruises. Con i suoi 248 metri di lunghezza e 32,6 metri di larghezza, Explora II si distingue per linee eleganti e caratteristiche che ricordano più un super yacht che una tradizionale nave da crociera.

A bordo sono presenti 510 passeggeri assistiti da 640 membri dell’equipaggio. Due crocieristi hanno scelto proprio Brindisi come porto di imbarco.

Grande attenzione, come sempre, è stata riservata all’accoglienza dei visitatori. Presso l’infopoint gestito da Pro Loco Unpli Puglia APS, i turisti hanno ricevuto informazioni sul territorio e hanno potuto degustare prodotti tipici locali.

La nave, proveniente dal Porto del Pireo, ripartirà questa sera alle ore 19 in direzione Lefkada.

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