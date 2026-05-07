Dalla regione

Ricci di mare quasi spariti in Puglia: dopo tre anni di stop la ripresa non decolla, l’allarme di Coldiretti Pesca

giovedì 7 maggio 2026

Dopo tre anni di fermo imposto alla pesca dei ricci di mare, i risultati sulle coste pugliesi continuano a essere inferiori alle aspettative. La presenza della specie nei fondali sarebbe infatti aumentata solo in maniera marginale, segnale che il divieto da solo non è bastato a garantire un reale ripopolamento.

A lanciare l’allarme è Coldiretti Pesca Puglia, che torna a chiedere una revisione dell’attuale normativa, ritenuta insufficiente a contrastare il fenomeno della pesca illegale e del consumo incontrollato. Secondo l’associazione, il blocco avrebbe penalizzato soprattutto i pescatori subacquei professionali autorizzati, mentre il mercato abusivo continuerebbe a incidere pesantemente sull’equilibrio della risorsa marina.

Per questo Coldiretti propone un nuovo modello di gestione che punti su monitoraggi costanti, interventi di ripopolamento e maggiore coinvolgimento del mondo scientifico, insieme ad Arpa Puglia, per valutare lo stato reale dei fondali e programmare eventuali strategie di recupero.

Tra le ipotesi avanzate c’è anche la possibilità di riaprire in futuro una pesca regolamentata esclusivamente per operatori autorizzati, con quote limitate e nel rispetto dei periodi riproduttivi della specie.

L’associazione propone inoltre la creazione di una filiera certificata del riccio di mare attraverso una piattaforma digitale capace di tracciare prelievi e vendite, aumentando trasparenza e controlli lungo tutta la catena commerciale.

Nei periodi di fermo biologico, i pescatori potrebbero essere coinvolti in attività di tutela ambientale e ripristino dei fondali marini, trasformando così il settore in una risorsa attiva per la salvaguardia dell’ecosistema.

Tra le richieste avanzate da Coldiretti Pesca Puglia anche l’istituzione di un tavolo tecnico permanente e un rafforzamento delle attività di controllo contro la pesca di frodo, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali minacce per il futuro dei ricci di mare lungo le coste pugliesi, comprese quelle del Brindisino.

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