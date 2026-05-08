Attualità

Gaza, sit-in a Brindisi per la flottiglia diretta in Palestina: “Liberate gli attivisti arrestati”

venerdì 8 maggio 2026

Sabato 9 maggio, dalle ore 18 in Piazza Vittoria a Brindisi, il “Comitato contro il Genocidio del Popolo palestinese, contro il riarmo, per la Pace” organizzerà un sit-in di solidarietà con la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Durante l’iniziativa è previsto un collegamento con l’attivista barese Tony La Piccirella, presente su una delle imbarcazioni bloccate durante la missione nel Mediterraneo.
 
 
 IL COUNICATO INTEGRALE

Il “Comitato contro il Genocidio del Popolo palestinese, contro il riarmo, per la Pace” di Brindisi organizza un sit in Sabato 9 Maggio a partire dalle ore 18,00 in Piazza Vittoria a sostegno delle barche della  Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza,per la liberazione dei due attivisti arrestati e delle migliaia di detenuti Palestinesi.

Ci sarà un collegamento telefonico con Tony La Piccirella ,attivista barese, che è uno dei responsabili della Global Sumud Flotilla Internazionale presente su una delle imbarcazioni bloccate illegalmente da Israele.

La barca che ospitava Tony è partita da Bari insieme ad una altra imbarcazione, mentre in questi giorni una barca della Freedom Flotilla è partita da Taranto sempre in rotta verso Gaza.

Ricordiamo che 22 Barche della Global Sumud Flotilla sono state fermate illegalmente da Israele con un assalto militare al largo della Grecia , i 175 attivisti presenti sulle barche sono stati fatti sbarcare  in Grecia ;  2 attivisti, Saif Abu Keshek e Thiago Avila, sono stati invece portati in carcere in israele dove ancora sono rinchiusi.

Abbiamo visti le scene orribili della loro presenza in tribunale dove erano con le catene ai piedi e le mani ammanettate dietro la schiena.

Il loro arresto illegale è ancora privo di capi di imputazione attraverso la applicazione  della  cosiddetta “detenzione amministrativa, cioè ti tengo in carcere senza imputazioni così come accade per migliaia di prigionieri Palestinesi delle terre occupate da israele.

Il mondo si sta di nuovo mobilitando per la Palestina e contro lo stato di guerra permanente attuato da israele in tutto il Medioriente, dove questa mostra dispiacere per il possibile stop di Trump alla illegale guerra contro l’Iran.

La condanna del Governo Italiano all’assalto delle barche della Global Sumud Flotilla dovute alla presenza d 24 attivisti Italiani doveva portare alla chiusura dei rapporti con israele , cosa assolutamente evitata.

Nelle prossime settimane ci sarà uno sciopero generale in Italia contro i disastri umani ed economici delle guerre,   per chiederne chiaramente la fine , per il sostegno alla Palestina e ai paesi aggrediti da israele e usa, contro il riarmo e le spese militari.

 

“Comitato contro il Genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la Pace” Brindisi

 

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