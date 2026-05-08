Telenorba festeggia 50 anni partendo da Brindisi: piazza Duomo si trasforma in uno studio tv a cielo aperto



Evento rinviato a sabato 9 maggio per il maltempo: in piazza Duomo il via al tour “Nel Cuore del Mezzogiorno”



Sarà Brindisi ad aprire ufficialmente il tour celebrativo dei 50 anni di Telenorba. Domani, sabato 9 maggio, alle ore 20, piazza Duomo ospiterà infatti la prima tappa di “TELENORBA50 – Nel Cuore del Mezzogiorno”, il nuovo progetto editoriale e televisivo con cui l’emittente racconterà città, volti e trasformazioni del Sud Italia attraverso un viaggio nei capoluoghi di provincia di Puglia e Basilicata.

L’evento, inizialmente previsto per venerdì, è stato rinviato di ventiquattr’ore a causa delle condizioni meteo avverse. Da giorni però la presenza della troupe è già visibile in città con il “Tigrotto”, il mezzo brandizzato di Telenorba utilizzato per i collegamenti quotidiani nei telegiornali e nei programmi dell’emittente, tra servizi dedicati alle eccellenze locali, alle criticità del territorio e ai cambiamenti che interessano il Brindisino.

La serata inaugurale sarà condotta dal vicedirettore del TgNorba Antonio Procacci insieme al direttore Domenico Castellaneta. Il format alternerà interviste, reportage e immagini storiche dedicate ai momenti che hanno segnato la storia di Brindisi raccontata nel corso degli anni dalle telecamere dell’emittente pugliese.

Tra gli ospiti annunciati figurano il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente del Consiglio regionale pugliese Toni Matarrelli, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Francesco Mastro, l’imprenditore Angelo Maci, il presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri e Al Bano, da sempre tra i volti più rappresentativi del territorio pugliese.

Il programma sarà poi trasmesso domenica sera sulle reti del gruppo Telenorba, dando il via a un percorso itinerante che per otto settimane toccherà le principali città del Mezzogiorno.