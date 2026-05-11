Agricoltura pugliese, a Brindisi il confronto sul futuro del settore: istituzioni, imprese e sindacati insieme il 13 maggio

Il futuro dell’agricoltura pugliese sarà al centro di un importante momento di confronto in programma martedì 13 maggio, alle ore 9, nel Salone della Provincia di Brindisi, dove si terrà il convegno “Focus sull’Agricoltura – Filiera agroalimentare, visione, sviluppo e lavoro”.

L’iniziativa, promossa da Flai Cgil Brindisi e Alpaa Puglia, riunirà rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni sindacali, imprese, mondo scolastico ed esperti del settore con l’obiettivo di aprire una riflessione concreta sulle prospettive dell’agroalimentare pugliese, tra innovazione, sostenibilità e tutela del lavoro.

Il comparto agricolo continua infatti a rappresentare uno dei motori economici più importanti del territorio, ma deve oggi confrontarsi con sfide sempre più complesse: dall’aumento dei costi di produzione agli effetti del cambiamento climatico, passando per la necessità di garantire sicurezza, legalità e diritti ai lavoratori.

L’appuntamento punta così a costruire una visione condivisa per rafforzare le filiere produttive locali e valorizzare le eccellenze agricole pugliesi, superando la logica delle emergenze e guardando allo sviluppo del settore nel lungo periodo.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Toni Matarelli, di Elio Ciaccarese e di Daniela Capone.

L’introduzione sarà affidata ad Antonio Ligorio, mentre la relazione principale sarà curata da Gabrio Toraldo, che analizzerà le prospettive occupazionali e produttive del territorio brindisino.

Il confronto, moderato dalla giornalista Anna Saponaro, vedrà inoltre gli interventi tecnici di Nicola Narcisi e di Antonio Macchia, insieme alla partecipazione degli studenti degli istituti Pantanelli Monnet di Ostuni e dell’Istituto Comprensivo Cappuccini di Brindisi.

Spazio anche al mondo produttivo con l’intervento di Melissa Maci, mentre le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli e a Giovanni Mininni.

Al centro del dibattito finale ci saranno soprattutto i temi della dignità del lavoro, della sicurezza nei campi e degli investimenti necessari per rendere il sistema agricolo pugliese sempre più competitivo e sostenibile.