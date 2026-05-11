Eventi

Brindisi, il Museo Ribezzo si trasforma in un palcoscenico: torna “Musica al Museo” tra classica, gospel e jazz

lunedì 11 maggio 2026

Torna a Brindisi “Musica al Museo”, seconda edizione della stagione concertistica promossa da ARCoPu Associazione Regionale Cori Pugliesi e Polo BiblioMuseale di Brindisi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.L’edizione 2026, propone quattro appuntamenti nella suggestiva cornice del Museo Ribezzo – Piazza Duomo, Brindisi, trasformando uno dei luoghi più rappresentativi della città in uno spazio trasversale di incontro tra musica, storia e comunità.

Il Museo Ribezzo si conferma sempre più luogo capace di accogliere e generare esperienze culturali trasversali dove la rassegna ‘Musica al Museo’ rappresenta un’opportunità preziosa per mettere in dialogo il patrimonio archeologico con i linguaggi artistici contemporanei, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura e di fruizione degli spazi”, dichiara il Direttore del Museo, Arch. Emilia Mannozzi.

“Musica al Museo rappresenta un’esperienza culturale di grande valore, capace di mettere in relazione musica, patrimonio e comunità, restituendo al pubblico una modalità nuova e coinvolgente di vivere gli spazi museali”, commenta Pierfranco Semeraro, Presidente ARCoPuIL PROGETTO“Musica al Museo” si conferma come un progetto culturale capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio archeologico con la diffusione della musica di qualità.

Dal repertorio antico alla musica contemporanea, dalla coralità alla musica d’insieme fino alle contaminazioni tra generi, la rassegna costruisce un percorso artistico articolato, pensato per dialogare con gli spazi e le suggestioni del museo.

IL PROGRAMMA 2026

Venerdì 15 maggio 2026 | ore 18.30LUCI & OMBREItinerari polifonici tra Rinascimento e BaroccoLA ChorusVincenzo Scarafile, direttoreUn viaggio nella grande tradizione polifonica tra XVI e XVII secolo, da Palestrina e Victoria fino a Monteverdi, tra equilibrio formale e nascita di nuove tensioni espressive.

Venerdì 26 giugno 2026 | ore 18.30SGUARDI SONORIEleganza e virtuosismo della musica francese tra Ottocento e NovecentoGabriele Greco, pianoforteBeatrice Mappa, flautoUn raffinato percorso nella scuola francese tra lirismo, eleganza e virtuosismo con musiche di Fauré, Franck, Gaubert, Borne e Poulenc.

Venerdì 11 settembre 2026 | ore 18.30VOICES OF HOPESpiritual & Gospel TraditionLA ChorusDanilo Cacciatore, direttoreUn concerto che attraversa spirituals e gospel, tra tradizione afroamericana, energia ritmica e influenze sul soul, sul rhythm and blues e sul pop d’autore contemporaneo.

Venerdì 18 settembre 2026 | ore 18.30TRA STORIA E MAREViaggio musicale nel Mediterraneo tra jazz e canzone d’autoreMaraguà, Duo con Angelo Guarini & Mara LongoUn itinerario musicale tra jazz, pop e sugges6oni internazionali che dialoga con la storia millenaria del Mediterraneo e del museo.

SEDEMuseo Ribezzo – Piazza Duomo, BrindisiACCESSO E PRENOTAZIONIIngresso gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili) con accesso consentito esclusivamente previa prenotazione dalle ore 12:00 del venerdì precedente lo spettacolo.

 Tel: 0831544257 (sino ad esaurimento posti disponibili)Profilo degli artisti e programma completo: https://www.arcopu.com/it/cosa-facciamo/musica-al-museo-2026

Altri articoli
FasanoSera
Calcio, il sogno del Fasano si spegne ai supplementari: il “Curlo” applaude una stagione da protagonista
11/05/2026
L’US Città di Fasano chiude il proprio cammino nei play-off di Serie D dopo una battaglia intensa e ricca di emozioni contro la ...
OstuniSera
L'Ostuni Calcio torna a sognare: vittoria sul Matino e promozione in Eccellenza
11/05/2026
L’Ostuni Calcio conquista l’Eccellenza e fa esplodere la festa gialloblù. Nella sfida decisiva dell’ultima giornata del ...
BrindisiSera
Pace e cittadinanza europea: l’Istituto “Epifanio Ferdinando” conquista il premio “Ambasciatrice d’Europa 2026”
11/05/2026
Un riconoscimento che premia l’impegno civile, il valore del dialogo tra i popoli e la capacità delle nuove generazioni di guardare ...
BrindisiSera
Agricoltura pugliese, a Brindisi il confronto sul futuro del settore: istituzioni, imprese e sindacati insieme il 13 maggio
11/05/2026
Il futuro dell’agricoltura pugliese sarà al centro di un importante momento di confronto in programma martedì 13 maggio, alle ore ...
BrindisiSera
Brindisi, nasce il corso gratuito che insegna ai giovani a trasformare un’idea in un’impresa reale
10/05/2026
A Brindisi nasce un’opportunità dedicata ai giovani che vogliono trasformare un’idea in un progetto concreto. L’Ente di ...
BrindisiSera
118 nel caos a Brindisi, la FP CGIL attacca: “Turni massacranti e organici ridotti, servono subito assunzioni”
10/05/2026
Riceviamo e pubblichiamo  La FP CGIL BRINDISI NON STRUMENTALIZZA CHIEDE TUTELA PER LAVORATRICI E LAVORATORI E ASSUNZIONI AD UNA DIRIGENZA SORDA ...
cultura
Brindisi celebra la Giornata dell’Europa: apertura straordinaria al Santa Spazio Culturale con la mostra immersiva sull’Ue
Una giornata dedicata all’Europa, alla cultura e alla memoria storica nel cuore del centro storico di Brindisi. ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce