Brindisi, il Museo Ribezzo si trasforma in un palcoscenico: torna “Musica al Museo” tra classica, gospel e jazz

Torna a Brindisi “Musica al Museo”, seconda edizione della stagione concertistica promossa da ARCoPu Associazione Regionale Cori Pugliesi e Polo BiblioMuseale di Brindisi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.L’edizione 2026, propone quattro appuntamenti nella suggestiva cornice del Museo Ribezzo – Piazza Duomo, Brindisi, trasformando uno dei luoghi più rappresentativi della città in uno spazio trasversale di incontro tra musica, storia e comunità.

Il Museo Ribezzo si conferma sempre più luogo capace di accogliere e generare esperienze culturali trasversali dove la rassegna ‘Musica al Museo’ rappresenta un’opportunità preziosa per mettere in dialogo il patrimonio archeologico con i linguaggi artistici contemporanei, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura e di fruizione degli spazi”, dichiara il Direttore del Museo, Arch. Emilia Mannozzi.

“Musica al Museo rappresenta un’esperienza culturale di grande valore, capace di mettere in relazione musica, patrimonio e comunità, restituendo al pubblico una modalità nuova e coinvolgente di vivere gli spazi museali”, commenta Pierfranco Semeraro, Presidente ARCoPuIL PROGETTO“Musica al Museo” si conferma come un progetto culturale capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio archeologico con la diffusione della musica di qualità.

Dal repertorio antico alla musica contemporanea, dalla coralità alla musica d’insieme fino alle contaminazioni tra generi, la rassegna costruisce un percorso artistico articolato, pensato per dialogare con gli spazi e le suggestioni del museo.

IL PROGRAMMA 2026

Venerdì 15 maggio 2026 | ore 18.30LUCI & OMBREItinerari polifonici tra Rinascimento e BaroccoLA ChorusVincenzo Scarafile, direttoreUn viaggio nella grande tradizione polifonica tra XVI e XVII secolo, da Palestrina e Victoria fino a Monteverdi, tra equilibrio formale e nascita di nuove tensioni espressive.

Venerdì 26 giugno 2026 | ore 18.30SGUARDI SONORIEleganza e virtuosismo della musica francese tra Ottocento e NovecentoGabriele Greco, pianoforteBeatrice Mappa, flautoUn raffinato percorso nella scuola francese tra lirismo, eleganza e virtuosismo con musiche di Fauré, Franck, Gaubert, Borne e Poulenc.

Venerdì 11 settembre 2026 | ore 18.30VOICES OF HOPESpiritual & Gospel TraditionLA ChorusDanilo Cacciatore, direttoreUn concerto che attraversa spirituals e gospel, tra tradizione afroamericana, energia ritmica e influenze sul soul, sul rhythm and blues e sul pop d’autore contemporaneo.

Venerdì 18 settembre 2026 | ore 18.30TRA STORIA E MAREViaggio musicale nel Mediterraneo tra jazz e canzone d’autoreMaraguà, Duo con Angelo Guarini & Mara LongoUn itinerario musicale tra jazz, pop e sugges6oni internazionali che dialoga con la storia millenaria del Mediterraneo e del museo.

SEDEMuseo Ribezzo – Piazza Duomo, BrindisiACCESSO E PRENOTAZIONIIngresso gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili) con accesso consentito esclusivamente previa prenotazione dalle ore 12:00 del venerdì precedente lo spettacolo.

Tel: 0831544257 (sino ad esaurimento posti disponibili)Profilo degli artisti e programma completo: https://www.arcopu.com/it/cosa-facciamo/musica-al-museo-2026