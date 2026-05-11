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Asl Brindisi, focus su salute e inclusione: laboratorio dedicato alle persone transgender, intersessuali e gender diverse

lunedì 11 maggio 2026

BRINDISI – Un momento di formazione e confronto sui bisogni di salute delle persone intersessuali, transgender e gender diverse, con particolare attenzione ai percorsi di vita dall’infanzia all’età adulta. È questo l’obiettivo del laboratorio promosso dalla Asl di Brindisi in collaborazione con il Consiglio regionale della Puglia dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

L’iniziativa, dal titolo “Bisogni di salute delle persone intersessuali, transgender e gender diverse dalla nascita al percorso di vita”, si svolgerà il 12 maggio, dalle ore 9 alle 13, negli spazi dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi.

L’appuntamento rientra nelle attività previste dalla Legge Regionale Metallo ed è pensato come occasione di approfondimento professionale attraverso studio di casi, condivisione di esperienze e confronto sulle pratiche operative. L’obiettivo è quello di favorire percorsi assistenziali e sociali sempre più consapevoli, inclusivi e adeguati alle esigenze delle persone coinvolte, affrontando anche eventuali criticità presenti nei servizi di presa in carico.

A coordinare il laboratorio saranno Rosangela Paparella, coordinatrice CAD Mo.N.Di, Luca Quagliarella, psicologo del Centro regionale di riferimento per la disforia di genere, e Zeno Ricchiuti, presidente dell’associazione MIXED LGBTQIA+.

Responsabili scientifici dell’incontro sono Francesca Masiello e Massimiliano Fiorentino della Asl Brindisi.

Con questa iniziativa, l’azienda sanitaria brindisina ribadisce il proprio impegno nella promozione di una cultura della salute basata sull’inclusione, sull’ascolto e sulla qualità dei percorsi di cura rivolti a tutte le persone.

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