Race for the Cure 2026, anche la Asl Brindisi in campo: il 17 maggio a Bari la corsa per la prevenzione contro il tumore al seno

La prevenzione corre anche da Brindisi verso Bari. La Asl Brindisi ha annunciato la propria adesione alla Race for the Cure 2026, la grande manifestazione nazionale promossa da Susan G. Komen Italia, in programma il prossimo 17 maggio nel capoluogo pugliese.

L’iniziativa, diventata negli anni uno degli appuntamenti simbolo della lotta ai tumori del seno, unirà migliaia di persone in una corsa-camminata non competitiva di cinque chilometri aperta a tutti: donne, uomini, famiglie, volontari e associazioni. Un evento che punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, sostenere la ricerca scientifica e raccogliere fondi a favore delle attività di assistenza e cura.

A rappresentare il territorio brindisino ci sarà anche “Filo Rosa Brindisi”, la squadra locale composta da operatori sanitari, volontari e associazioni onco-ematologiche della provincia, nata per testimoniare vicinanza concreta alle persone che affrontano la malattia.

Il direttore generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola un momento fondamentale per promuovere la cultura della prevenzione e per rafforzare l’impegno quotidiano dell’azienda sanitaria nei percorsi di screening e assistenza dedicati alle pazienti.

Un invito alla partecipazione è arrivato anche da Rino Spedicato, referente regionale di FQTS Puglia, che ha evidenziato il significato sociale della manifestazione: “Non bisogna lasciare sole le persone che combattono contro il cancro. Partecipare significa condividere un percorso di speranza, ricerca e sostegno”.

Accanto alla delegazione brindisina ci saranno numerose realtà del volontariato impegnate quotidianamente sul territorio, tra cui ANDOS, Cuore di donna, Le Civette del Salento, Fondazione Di Giulio e Insieme contro il cancro per la vita.

La Race for the Cure si conferma così non soltanto un evento sportivo, ma soprattutto un grande momento collettivo di solidarietà e consapevolezza, con un messaggio chiaro: unire le forze per rendere il cancro sempre più curabile attraverso prevenzione, ricerca e supporto alle pazienti.