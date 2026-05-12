Dal “Pertini” di Brindisi alla VOI Academy 2026: studenti in campo in un vero resort turistico

L’IPSSEOA “Sandro Pertini” di Brindisi tra i protagonisti della seconda edizione della VOI Academy 2026, il progetto formativo promosso da VOIhotels, divisione alberghiera di Alpitour World, che punta ad avvicinare concretamente il mondo della scuola a quello del lavoro nel settore turistico e dell’accoglienza.

L’iniziativa si è svolta dal 4 all’8 maggio al VOI Floriana Resort di Simeri Crichi, in Calabria, coinvolgendo circa 150 studenti provenienti da nove istituti alberghieri italiani. Tra questi, anche la delegazione brindisina del “Pertini”, che si è distinta per partecipazione, professionalità e spirito di squadra.

Per cinque giorni gli studenti hanno vissuto un’esperienza immersiva all’interno di una vera struttura ricettiva, confrontandosi con le dinamiche quotidiane del settore alberghiero attraverso attività pratiche nei diversi reparti: ricevimento, cucina, sala e bar. Il programma ha previsto simulazioni operative, gestione di situazioni reali, attività di team working e problem solving, oltre a momenti di confronto diretto con professionisti del settore.

L’obiettivo del progetto è stato quello di rafforzare non soltanto le competenze tecniche degli studenti, ma anche le capacità relazionali e organizzative, oggi considerate fondamentali per entrare nel mondo del turismo e dell’hotellerie.

La serata conclusiva del 7 maggio ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni scolastiche coinvolte e di esponenti del territorio, confermando il valore strategico di un percorso che punta a creare un collegamento sempre più concreto tra formazione e occupazione.

“È stata un’esperienza importantissima per il nostro istituto e per la crescita dei ragazzi”, ha dichiarato il professor Luigi Colucci, accompagnatore della delegazione brindisina insieme alla professoressa Pellegrino. Alla VOI Academy ha preso parte anche il dirigente scolastico del “Pertini”, il professor Cosimo Marcello Castellano, che ha sostenuto la partecipazione dell’istituto all’iniziativa.

Con questa esperienza, l’IPSSEOA “Sandro Pertini” di Brindisi conferma la propria attenzione verso una formazione sempre più orientata al mondo del lavoro, puntando sulla preparazione pratica degli studenti e sul contatto diretto con le eccellenze del comparto turistico-alberghiero.