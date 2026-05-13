Brindisi chiama i giovani creativi: il Parco del Cillarese diventa un laboratorio a cielo aperto con “Play Brindisi”

Il Comune di Brindisi punta sui giovani, sulla creatività e sulla rigenerazione urbana partecipata. È stato pubblicato infatti l’avviso pubblico per “Play Brindisi 2026”, il progetto inserito nel Programma Nazionale METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027 che mira a trasformare il Parco del Cillarese in uno spazio di incontro, sperimentazione e costruzione collettiva del futuro della città.

L’iniziativa è rivolta a giovani tra i 18 e i 35 anni, sia residenti a Brindisi e provincia sia provenienti dal resto d’Italia e dall’estero, con l’obiettivo di coinvolgere creativi, designer, artisti, architetti, studenti universitari e innovatori sociali in un percorso di placemaking, arte pubblica e autocostruzione.

Il cuore del progetto sarà proprio il Parco del Cillarese, considerato il più grande parco urbano della Puglia, che per l’edizione 2026 diventerà un vero e proprio cantiere creativo aperto alla comunità. Qui prenderanno forma installazioni, strutture leggere, laboratori e attività culturali pensate per immaginare nuovi modi di vivere lo spazio pubblico.

Le residenze si articoleranno in tre sessioni distinte: dal 7 all’11 giugno, dal 27 settembre al 4 ottobre e infine dal 4 all’11 ottobre. Per ogni sessione saranno selezionati 20 partecipanti, divisi equamente tra giovani del territorio e partecipanti provenienti da altre realtà nazionali ed europee.

Il concept curatoriale è stato affidato a GRRIZ, studio multidisciplinare con sedi a Bologna, Lione e Torino, che ha costruito il progetto attorno a tre immagini simboliche: “L’Isola”, “La Barca” e “Il Faro”. Tre visioni differenti dello spazio pubblico, legate ai temi dell’abitare, dell’esplorazione e della protezione.

La prima fase, “L’Isola”, porterà alla realizzazione di una piattaforma multifunzionale destinata ad attività sportive, culturali ed educative. La seconda, “La Barca”, sarà dedicata alla creazione di una struttura ombreggiante ispirata al mondo nautico, mentre “Il Faro” introdurrà installazioni diffuse e workshop aperti alla cittadinanza.

«Play Brindisi è un invito a mettersi in gioco, ma anche a prendersi cura della città», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Marchionna, sottolineando come il progetto rappresenti uno strumento per accompagnare Brindisi nella fase di trasformazione urbana, sociale ed energetica che sta vivendo.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12 del 26 maggio attraverso il formulario online disponibile sul progetto Brindisi Per. Per i partecipanti provenienti da fuori provincia o dall’estero saranno garantiti alloggio, vitto e un’indennità economica che varierà tra 200 e 300 euro in base alla sessione scelta.



https://www.comune.brindisi.it/novita/play-brindisi-avviso-pubblico/

