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Parrocchetti invasivi, la Regione Puglia vara il piano di contenimento: via al monitoraggio e alla rimozione dei nidi

giovedì 14 maggio 2026

La Regione Puglia prova a correre ai ripari contro la proliferazione incontrollata del parrocchetto monaco, la specie invasiva conosciuta anche come “pappagallino verde”, sempre più diffusa nelle campagne pugliesi e ritenuta responsabile di gravi danni alle colture agricole.

È stato infatti sottoscritto un accordo tra la Regione e il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per avviare attività di monitoraggio e gestione della specie Myiopsitta monachus, accompagnate dall’approvazione delle prime linee guida operative per il controllo e la rimozione dei nidi sul territorio regionale.

Il provvedimento punta a definire protocolli di intervento specifici, criteri per la tutela della biodiversità autoctona e modalità di smaltimento del materiale rimosso nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. L’obiettivo è contenere una presenza ormai considerata eccessiva e potenzialmente pericolosa per gli equilibri ambientali e agricoli.

Dal prossimo 20 maggio partiranno anche corsi di formazione destinati a cacciatori abilitati e proprietari di fondi privati, chiamati a collaborare nelle attività di contenimento della specie.

Soddisfazione è stata espressa da Gennaro Sicolo, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani Puglia, che ha parlato di “un passo avanti fondamentale” richiesto da tempo dal mondo agricolo. Sicolo ha ringraziato l’assessore regionale Donato Pentassuglia e l’Università di Bari per l’avvio di un piano che mira ad affrontare “un problema enorme”, legato alla crescita esponenziale di questi volatili negli ultimi anni.

Secondo CIA Puglia, i parrocchetti stanno provocando pesanti perdite soprattutto nei frutteti delle aree di Bitonto, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Binetto e in numerosi altri comuni dell’area metropolitana di Bari. I volatili si nutrono principalmente di mandorle, fichi, ciliegie e altri frutti in fase di crescita, ma danneggiano anche impianti di irrigazione e strutture agricole.

La presenza della specie aliena invasiva sarebbe iniziata oltre vent’anni fa nella zona di Molfetta, per poi espandersi rapidamente verso Bisceglie, Giovinazzo, Palese, Palo del Colle e fino all’Alta Murgia, favorita probabilmente anche dai cambiamenti climatici e dall’adattamento a temperature sempre più miti.

Gli agricoltori denunciano ormai da tempo una situazione diventata difficile da sostenere, con raccolti compromessi e un impatto crescente sugli ecosistemi locali. “È necessario ripristinare un equilibrio ambientale che manca da anni”, ha aggiunto Sicolo, sottolineando come il problema riguardi anche altre specie selvatiche in forte espansione, tra cui storni, lupi e cinghiali.

Per la Regione Puglia, il nuovo piano rappresenta il primo passo concreto verso una strategia strutturata di gestione della fauna invasiva e di tutela delle produzioni agricole pugliesi.

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