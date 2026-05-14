Sicurezza in Puglia, il SIAP lancia l’allarme: “Servono più poliziotti e nuovi presìdi sul territorio”

La Puglia ha bisogno di più uomini, più mezzi e una presenza più capillare dello Stato. È questo il messaggio lanciato dalle segreterie pugliesi del SIAP, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, che chiedono l’apertura urgente di un tavolo permanente sulla sicurezza regionale e un piano straordinario di rafforzamento della Polizia di Stato.

La richiesta arriva dalla Segreteria Interprovinciale di Bari e BAT insieme alle segreterie provinciali di Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto, che parlano di una situazione ormai “non più rinviabile” alla luce dell’aumento degli episodi criminali registrati negli ultimi mesi in tutta la regione.

Nel documento, il sindacato evidenzia come la Puglia stia attraversando una fase particolarmente delicata, caratterizzata da assalti a portavalori, esplosioni ai danni di bancomat e Postamat, delitti violenti, reati predatori, aggressioni agli operatori delle forze dell’ordine e una crescente percezione di insicurezza anche nei piccoli comuni.

Secondo il SIAP, le attuali risorse non sarebbero più sufficienti a sostenere il carico operativo richiesto agli agenti, spesso costretti a lavorare in condizioni di sottorganico e a coprire territori troppo vasti rispetto alle forze disponibili.

Il sindacato sottolinea come le donne e gli uomini della Polizia di Stato siano chiamati quotidianamente a fronteggiare scenari sempre più complessi: dalla criminalità organizzata ai traffici illeciti, passando per ordine pubblico, sicurezza stradale, controllo del territorio e tutela delle fasce più vulnerabili.

Da qui la richiesta di un piano straordinario di assegnazioni che riguardi Questure, Commissariati, Squadre Mobili, Volanti, Polizia Stradale, Scientifica e tutti i reparti specializzati, compresi cinofili, artificieri, sommozzatori e Reparti Prevenzione Crimine.

Nel documento si evidenzia inoltre la necessità di attivare nuovi presìdi di Polizia nelle aree considerate più esposte alla pressione criminale e di rafforzare quelli già presenti. Secondo il SIAP, infatti, la geografia della criminalità pugliese non interessa più soltanto i grandi centri urbani, ma coinvolge anche aree rurali, piccoli comuni, località costiere e assi viari strategici.

Tra le zone indicate come maggiormente critiche figurano la Capitanata, la BAT, l’area metropolitana di Bari, il Tarantino, il Brindisino e il Salento.

Le segreterie sindacali chiedono quindi al Governo, al Ministero dell’Interno, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Regione Puglia e alle Prefetture di aprire un confronto permanente finalizzato al rafforzamento del sistema sicurezza regionale.

Tra le richieste avanzate figurano nuove assegnazioni di personale, il potenziamento dei Commissariati, l’adeguamento delle strutture logistiche, il rinnovo dei mezzi, il rafforzamento delle tecnologie operative e maggiori tutele per gli operatori impegnati sul territorio.

“Non si può chiedere al personale di sostenere carichi sempre maggiori senza fornire risorse adeguate”, evidenziano le segreterie SIAP, ribadendo che la sicurezza “non può essere considerata un costo, ma un investimento essenziale per la libertà e la qualità della vita delle comunità”.