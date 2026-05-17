FasanoSera

Fasano capitale mondiale del lusso: a Borgo Egnazia arriva il summit del Financial Times con Victoria Beckham e i big della moda

domenica 17 maggio 2026

Fasano torna protagonista sulla scena internazionale ospitando uno degli appuntamenti più esclusivi dedicati al mondo del lusso. Da oggi Borgo Egnazia accoglie il “Business of Luxury Summit 2026”, il forum organizzato dal Financial Times che richiama in Puglia imprenditori, stilisti, dirigenti e investitori provenienti da tutto il mondo.

Per tre giorni il cuore della costa fasanese diventerà luogo di confronto sulle trasformazioni dell’industria luxury, tra nuove tendenze, strategie dei grandi brand, sostenibilità e cambiamenti nei mercati globali.

Tra i protagonisti annunciati figurano Victoria Beckham, attesa per un intervento dedicato alla crescita del suo marchio fashion e beauty, Delphine Arnault per Christian Dior Couture, oltre a rappresentanti di realtà internazionali come Burberry, Ralph Lauren, Estée Lauder, Lacoste, Saint Laurent ed Ermenegildo Zegna Group.

L’appuntamento conferma il crescente ruolo della Puglia nel segmento dell’ospitalità di alta gamma. Dopo il G7 ospitato nel 2024, Borgo Egnazia continua infatti a rafforzare la propria immagine come location di riferimento per eventi di livello mondiale, attirando attenzione mediatica e personalità di primo piano del panorama economico e culturale internazionale.

Il summit prevede incontri riservati, dibattiti e momenti di networking dedicati ai leader del settore, con focus sulle nuove sfide che il mercato del lusso sta affrontando a livello globale. Un evento che, oltre al valore economico, rappresenta anche una importante vetrina internazionale per Fasano, la provincia di Brindisi e l’intera regione.

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