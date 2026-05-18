Scuola

Dama, trionfo pugliese a Misano Adriatico: studenti di San Donaci, Mesagne e Brindisi protagonisti ai campionati nazionali scolastici

lunedì 18 maggio 2026

Grande risultato per la Puglia alla fase nazionale del “Trofeo Dama a Scuola”, andata in scena a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, dove si sono confrontate 109 squadre provenienti da tutta Italia tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Tra le protagoniste della manifestazione l’ASD Dama San Donaci, che torna a casa con un bottino di prestigio: un titolo nazionale e due terzi posti conquistati dagli studenti degli istituti scolastici di San Donaci, Cellino San Marco, Mesagne e Brindisi.

A regalare il successo più importante sono stati gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Alighieri di Cellino San Marco-San Donaci, che hanno conquistato il primo posto assoluto nella categoria Dama Internazionale. La squadra composta da Carlo Cosma, Anna Miccoli e Sofia Pennetta ha chiuso il torneo con 19 punti di squadra in 11 turni di gioco, precedendo di due punti la rappresentativa di Nuoro.

Sul podio anche la formazione della scuola secondaria di primo grado dello stesso istituto, composta da Mattia Palma, Antonio Pennetta e Giulio Spedicati, che ha ottenuto il terzo posto nella Dama Internazionale.

Altro piazzamento di rilievo per il Liceo “Epifanio Ferdinando” di Mesagne. Gli studenti Lorenzo Pietro De Luca, Cosimo Miccoli e Maria De Los Angeles Zurlo hanno conquistato il terzo posto nella categoria Allievi di Dama Italiana al termine di un torneo particolarmente competitivo.

Buoni risultati anche per le altre squadre pugliesi presenti alla competizione nazionale. La formazione di Dama Italiana della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Manzoni-Alighieri, composta da Niccolò Buonfrate, Chiara Cosma e Bryan Miglietta, ha chiuso con 9 punti, classificandosi a ridosso delle prime posizioni. Prestazione positiva anche per la squadra Juniores del Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi, con Emily Ardone, Desirè Di Stradis e Antonio Frascaro, che hanno conquistato 7 punti terminando a metà alta della classifica.

L’ASD Dama San Donaci ha voluto ringraziare i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, la Federazione Italiana Dama e le famiglie degli studenti per il supporto garantito durante il percorso sportivo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Tenute Musardo, sponsor delle magliette indossate dagli studenti dell’I.C. Manzoni-Alighieri durante la manifestazione nazionale.

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